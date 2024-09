Bejelentették, mennyibe kerülnek az új iPhone-ok

A szivárogtatásoknak megfelelően új hátlapi kameraszigettel, de ezt leszámítva ismerős dizájnnal érkezik az iPhone 16, aminek legnagyobb újítása egyértelműen az Apple Intelligence lesz majd.

A két alapmodell továbbra is 6,1 és 6,7 hüvelykes kijelzővel szerezhető majd be, újdonság azonban, hogy ezek a mobilok is megkapták az iPhone 15 Próban debütáló Művelet gombot, illetve ezekben a készülékekben próbálhatjuk ki először az új Kamera gombot, amik az iPhone-ok oldalán kaptak helyet – lenyomásával megnyithatjuk a kamera appot, azonnal fotózhatunk, vagy megérkehetjük az Apple Intelligence-t, hogy magyarázza el, pontosan mi is van előttünk.

A felület emellett nyomásérzékeny is, így képes különbséget tenni egy finom és egy erőteljes érintés között, ezzel más lehetőségeket megnyitva.

Az iPhone 16-ok lelkeként az A18-as lapka szolgál majd, ami az A16-hoz viszonyíva kétszer gyorsabb Neural Engine-nel jelentkezik, így a különféle AI-modellek és persze az Apple Intelligence csak úgy hasít majd a telefonon. Arról, hogy az Apple saját mesterséges intelligenciája mire is lesz képes, ide kattintva olvashat részletesebben.

A kamerák felosztása maradt 48 és 12 megapixeles, minőségük azonban a javult a chip képfeldolgozóegységeinek köszönhetően, Újdonság, hogy az ultra nagy látószögű egység ezúttal már makró képek készítésére is képes lesz, illetve – ahogy az várható volt – a Spatial Videok is támogatottak lettek.

Az iPhone 16 emellett sokkal jobb hűtéssel, így jobb gaming-teljesítménnyel is rendelkezik – az A18-as lapka többek között képes lesz azokat a AAA játékokat futtatni, amikre korábban csak az iPhone 15 Pro és az A17 Pro chip volt képes.

Itt azonban még nem állnak meg az újdonságok: az A18-as chipnek, a nagyobb akkumulátornak és az iOS 18 optimalizálásának köszönhetően az iPhone 16 üzemideje drasztikusan nő az elődökhöz képest. Az új iPhone összes újítását alább találja: