Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az Apple még szeptember 9-én tartott egy nagyobb eseményt, minek keretén belül új iPhone-okat, Apple Watchokat és AirPodsokat is lelepleztek. Emellett a már meglévő AirPods Pro 2 is új funkcióval bővült: az Apple fejlesztésének hála a készüléket hamarosan már „klinikai minőségű” hallókészülékként is lehet használni.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala jóváhagyta az első vény nélkül kapható hallókészülék szoftvert, a Hearing Aid Feature-t, amely az Apple AirPods Pro 2 fülhallgatóval kompatibilis. Miután telepítették és a felhasználó hallásához igazították, ez a funkció lehetővé teszi, hogy a megfelelő AirPods Pro modellek vény nélküli hallókészülékként működjenek. A szoftver célja a hangok felerősítése enyhe vagy közepes halláskárosodással rendelkező felnőttek számára

– olvasható az FDA által kiadott közleményben. Az FDA emellett azt is részletesen ismertette, hogyan zajlott a funkció tesztelése:

118 résztvevő bevonásával klinikai vizsgálatot végeztek.

A vizsgálatban résztvevők mindannyian enyhe vagy közepes halláskárosodással rendelkeztek.

A tesztek bebizonyították, hogy az Apple AirPods Pro valódi előnyöket nyújt, és nem okoz semmilyen negatív hatást.

Azt, hogy idehaza mikor vezethetik be a funkciót, egyelőre még nem tudni, az azonban már biztos, hogy egyelőre csak a H2-es chippel rendelkező 2. generációs AirPods Pro fogja megkapni.