Az iOS 18-cal egyidőben debütál az Apple új iPhone-védő fejlesztése is, ami ezentúl nem csak a készülékeket teszi használhatatlanná eltulajdonítás esetén, hanem a bennük lévő alkatrészeket is.

Az Apple évek óta híres készülékeinek biztonságáról, illetve arról, hogy ha egy iPhone, iPad, Apple Watch vagy Mac rossz kezekbe kerül – tehát ellopják –, azzal a tolvaj nem sokra fog menni; maximum alkatrésznek adhatja el azokat. Rossz hír számukra, hogy a holnap megjelenő iOS 18-cal már erre sem lesz lehetősége,

az Apple ugyanis már az iPhone-ok egyes alkatrészeit is az Apple-fiókhoz fogja kötni.

A gyakorlatban ez úgy fog kinézni, hogy ha egy iPhone-ba olyan alkatrészt – tehát például kijelzőt, akkumulátort, kamerát stb. – helyeznek, ami egy más valakitől eltulajdonított iPhone-ból származik, az egész egyszerűen mindaddig nem fog funkcionálni, amíg az eredeti tulajdonos Apple-fiók jelszavával fel nem oldják azt.

Lopott készülék esetében ilyen egyértelműen nem fog történni, az új operációs rendszer bevezetésével egyidőben tehát az Apple tulajdonképpen teljesen értelmetlenné tette az iPhone-ok ellopását és továbbértékesítését,

azok ugyanis a szeméttel egyenlővé válnak az eredeti tulajdonos Apple-fiók jelszava nélkül.

Az iOS 18 a következő iPhone-okat támogatja majd: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPHone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. generáció vagy újabb).