Szenzációs eredménnyel zárta Magyarország az informatikai diákolimpiák sorát a szaúdi Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpián – derült ki az esemény sajtóközleményéből. A négy magyar versenyző négy medált szerzett az első olyan mesterséges intelligenciára (AI) fókuszáló diákolimpián, amelyen nem csapatban, hanem egyéni versenyzésben mérték össze tudásukat. Az IAIO-t (International Artificial Intelligence Olympiad) az első alkalommal szeptember 8–12. között rendezték meg Rijádban.

A szaúd-arábiai Rijádban lezajlott IAIO egy idén debütált diákolimpia, amelyen országonként négyfős csapatok vehettek részt. A huszonöt országból érkezett száz versenyző mindegyike a mesterséges intelligencia területén szerzett egyéni jártasságáról adhatott számot.

Ez a nemzetközi verseny lehetőséget kínál a diákoknak ahhoz, hogy megmutassák képességeiket a mesterséges intelligencia olyan szakterületein, mint a számítógépes látás, a robotika, a gépi tanulás, a neurális hálózatok/mély tanulás és a természetes nyelvfeldolgozás.

A magyar diákolimpikonok a Neumann Társaság tehetséggondozási programjában készültek fel a versenyre, az ELTE Informatikai Kar együttműködésével. A magyar diákolimpikonokat az ELTE IK-n rendezett felkészítő tábor rapid válogatóversenyén elért eredményeik alapján választották ki a felkészítők.

Az IAIO 2024-en valamennyi magyar diákolimpikon érmet szerzett:

A csapat vezetője Gulyás László, a Neumann Társaság alelnöke és az ELTE IK Mesterséges Intelligencia Tanszékének docense, csapatvezető-helyettese pedig Takács Tamás, az ELTE doktorandusza volt.

A tehetséggondozási program fenntartói és a diákok hálásak a verseny hazai szponzorainak a bizalmukért: a Bosch Magyarországnak, a Google-nek, a G-Researchnek és az AD-DA Kft.-nek.

A verseny első fordulójában elméleti felkészültségükről adtak számot a diákok, míg a második forduló a gyakorlaté volt. Fontos ugyanis, hogy a diákok az új módszerek hátterét is értsék, és alkalmazni is tudják ezeket a módszereket. A jó szereplés nem sikerülhetett volna a sok lelkes önkéntes nélkül, akik részt vettek a felkészítésben – külön szeretném megköszönni Huszár Ferenc (University of Cambridge) munkáját