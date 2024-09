Könnyen hordozható kialakítással, megannyi felhasználási lehetőséggel és a legújabb Snapdragon X Plus chippel debütált az Asus ProArt PZ13, a vállalat új 2-in-1 készüléke. A laptop-tablet kombó amellett, hogy a remek társa lehet a kreatív szakembereknek, még a ridegebb körülmények között is megállja a helyét – IP52-es por- és cseppállósági, valmint MIL-STD-810H katonai szabvánnyal is rendelkezik. Mutatjuk, mit érdemes tudni a vállalat legújabb dobásáról, aminek az ára sem szállt el annyira, ha az összképet nézzük.

Nem egy 2-in-1 készülék fordult meg az elmúlt hónapokban a szerkesztőségünkben, minek köszönhetően egészen átfogó képet kaptunk arról, hol is tart a 2024-ben a technológia. A multifunkcionális laptop-tablet szörnyetegek legújabb addíciója az Asus háza tájáról érkezik, akik a hétköznapi felhasználók helyett egyenesen a kreatív iparágban dolgozókat, elsősorban a grafikusokat és designereket célozták be az új készülékkel – többek között innen ered a ProArt elnevezés is, na meg persze onnan, hogy az Asus egy digitális tollat is mellékel a ProArt PZ13 mellé.

Nem gyerekjáték

A készülék egy kifejezetten nagy és minőségi csomagolásban érkezett hozzánk, amibe a laptop-tablet és a töltéshez szükséges adapter illetve kábel mellett még egy méretes hátizsák is belefért. Na de hogyan is épül fel a készülék? – merülhet fel a kérdés teljesen jogosan, a ProArt PZ13 ugyanis nem feltétlenül a hétköznapi 2-in-1 készülékek formavilágát követi. Az alap tulajdonképpen egy 13,3 hüvelykes kijelzővel rendelkező masszív tablet, aminek oldalain két USB-C csatlakozót, SD-kártya olvasót, egy Smart Connectort, remekül szóló hangszórókat és szellőző nyílásokat találunk – utóbbi már előre sejteti hogy az átlagosnál kicsit nagyobb teljesítményű „tablettel” van dolgunk.

6 Galéria: Asus ProArt PZ13 Fotó: Németh Kata / Index

Az új ProArt tökéletesen használható tablet üzemmódban, a 2880 x 1800 képpontos OLED-kijelzője színhű, kellően fényes (500 nit), és remek betekintési szögekkel rendelkezik. A panel emellett támogatja a digitális tollal történő adatbevitelt, tehát rajzolásra is tökéletes – az egyetlen bökkenő a tablet súlyával és méretével van. 29,75 x 20,29 x 0,90 centiméteres dimenzióinak és 850 grammos súlyának köszönhetően nem a legkényelmesebb egy kézben tartani, valamit azonban valamiért – vélhetően csak így volt kivitelezhető az IP52-es por- és vízállósági, valamint a MIL-STD-810H katonai minősítésű szabvány beszerzése.

Mindezzel persze mit sem kell foglalkoznunk, ha felcsatlakoztatjuk a ProArtra a mágneses kiegészítőket.

Az előlapi részre egy teljes kiosztású mágneses billentyűzetet pattinthatunk, míg a hátlapra egy támaszként szolgáló egységet. A billentyűzet minősége annak ellenére is remek, hogy nem egy készülékházba épített megoldásról beszélünk; a gépelés kényelmes, a touchpad pedig ebben a kategóriában kifejezetten nagynak is mondható. A felület emellett támogatja az Asus-gépeknél már megszokott gesztusvezérlést is – azaz a touchpad jobb oldalát végigsimítva a fényerőt, míg bal oldalán a hangerőt szabályozhatjuk. A kiegészítőkkel együtt tehát teljes értékű laptopként használható a ProArt, azt azonban érdemes észben tartani, hogy így már súlya is bőven egy kiló fölé emelkedik.

AI-ban az erő

Ami azonban talán a külcsínnél is fontosabb, az a belbecs. A ProArt PZ13 megfelel minden olyan kritériumnak, amit a Microsoft elvár, hogy egy számítógépet Copilot+PC-nek lehessen nevezni, az Asus tehát ilyen szempontból egy kifejezetten időtálló készüléket tett le az asztalra. Arról, hogy a Windows 11-ben milyen AI alapú fejlesztések érhetők el, illetve arról, hogy miben tud többet egy Copilot+PC, az alábbi cikkünkben írtunk részletesebben.

6 Galéria: Asus ProArt PZ13 Fotó: Németh Kata / Index

A PC belsejében egy nemrégiben leleplezett nyolcmagos Snapdragon X Plus lapka ketyeg, aminek teljesítménye ugyan nem éri el a nagy tesókét, de ennek ellenére nincs szégyenkezni valója. Általános munkavégzés – tehát böngészés, szövegszerkesztés vagy egyéb tartalomfogyasztás – esetében csak úgy hasít a ProArt, és a kreatív appok is kényelmesen futtathatók. Különösebb gaming teljesítményre azonban nem érdemes számítani; a Snapdragon X Plus GPU-ja egyszerűen nem elég erős ahhoz, hogy ilyen terén is megállja a helyét. A készülékben egyébként 16 gigabyte LPDDR5X-memória kapott helyet egy egy terabyte-os NVMe PCIe 4.0 SSD kíséretében – jó látni, hogy ezen a téren egyáltalán nem spórolt az Asus. Különösebb panasz az üzemidőre sem lehet, felhasználási módtól függően a 70 wattórás akkumulátornak köszönhetően akár egy teljes munkanapot is kihúzhatunk egyetlen töltéssel – tehát bátran magunkkal vihetjük a készüléket akár a szabadba is.

Örömmel látott dolog az is, hogy néhány hónappal az első Copilot+PC-k megjelenése után már alig találkozni olyan alkalmazással, ami nem lenne kompatibilis az ARM-architektúrával – a ProArt PZ13 használata közben például nem ütköztünk olyan galibákba, mint a nyár elején a Vivobook S 15 esetében; ami mostanra már ugyancsak sokkal kényelmesebben használható. Végül, de semmiképp sem utolsó sorban a készülék sokszínűségét fokozza a Windows Hellót is támogató öt megapixeles előlapi, valamint a 4K-felvételre is képes 13 megapixeles hátlapi kamera.

Összegezve

Mindent összevetve tehát egy rendkívül jól összerakott készüléket kapunk az Asustól, ami 2-in-1 mivolta ellenére mondhatni kompromisszumok nélkül használható. A készülék itthon egyelőre egyetlen konfigurációban kapható – nyolcmagos Snapdragon X Plus chippel, 16 gigabyte memóriával és egy terabyte SSD tárhellyel lehet hazavinni 570 ezer forintért. Ez nem kevés, némileg segít azonban a helyzeten, hogy a csomag tartalma a mágnesesen felcsatlakoztatható billentyűzet és plusz hátlap is, valamint a ceruza is – ez a felállás például az Apple kínálatában százezrekkel többe kerülne. Az Asus ProArt PZ13 már elérhető a vállalat webshopjából Nano Black színben; egyetlen színvariánsként nálunk is ez a modell járt.

Ez a szerkesztőségi tartalom az Asus támogatásával jött létre.

(Borítókép: Németh Kata / Index)