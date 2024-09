Az elmúlt években számos monitor megfordult már az Index szerkesztőségében. Teszteltünk olyan, gamereknek szánt készüléket, ami a brutális képfrissítési gyorsaság mellett a szivárvány összes színében is pompázott, de járt nálunk olyan monitor is, ami mindenféle pluszeszköz nélkül is képes volt háromdimenziós képet megjeleníteni. Az OLED kategóriát sem hagytuk ki, közel 1,5 millió forintba kerülő panelt is teszteltünk már; a most nálunk járó Lenovo monitor azonban ezek egyikének sem versenytársa – és éppen ezért kiemelkedő.

Egyszerű, mégis nagyszerű

A ThinkVision P27q-30 egy végtelenül letisztult, de hasznos és ötletes funkciókkal csordulásig pakolt irodai monitor, aminek az ára sincs annyira elszállva, megjelenése pedig emellett úgy tud letisztult maradni, hogy a Lenovótól megszokott markáns jegyeket továbbra is magában hordozza. A készülék fekete műanyag és alumíniumbevonatot kapott, itt-ott piros elemekkel megtűzdelve. Ezek egyikét a monitor talapzatában találjuk egy bemélyedés formájában, ami tökéletes arra, hogy telefonunkat benne pihentessük, a piros szín azonban a monitor hátulján is visszatér egy multifunkcionális gomb formájában – de erről majd később.

A készülék összeszerelése rendkívül könnyű. A ThinkVision támogatja a 100×100 milliméteres VESA-szabványt, így ha ilyen formában szeretnénk használni, elég csak kiemelni azt a dobozból – ha azonban a mellékelt talpra is szükségünk van, akkor sincs miért aggódni; az egy mozdulattal a monitor hátuljára csatlakoztatható. Az állványban továbbá egy nagyon hasznos kábelvezető csatorna is található, ami segít letisztultabbá tenni íróasztalunk elrendezését. És ha már szóba jött az állvány: a monitort ennek köszönhetően 45 fokban tudjuk jobbra és balra, valamint -5 és 23,5 fokban előre- és hátraforgatni, illetve dönteni.

Emellett azonban lehetőségünk van arra is, hogy pivot, azaz álló vagy portré módban használjuk azt – kedvezve ezzel például a programozóknak.

Maga a kijelző – ahogy arra a ThinkVision P27q-30 elnevezés is utal – egy 27 hüvelykes, 2560 × 1440 képpontos WLED-háttérvilágítású IPS-panel, standard 60 hertzes képfrissítéssel, 350 nites fényerővel, az átlagosnál azonban jobb, 178 fokos betekintési szögekkel. Nem ezek teszik azonban kategóriájában kiemelkedővé a panelt, hanem sokkal inkább az azt körülvevő kifejezetten vékony kávák, illetve a kijelző matt borítása, ami rendkívül jól eloszlatja a monitorra érkező fényt.

Színekben is otthon van

A nálunk járó ThinkVision az sRGB színskálát 99 százalékban, a DCI-P3 színskálát 95 százalékban, a BT.709-et pedig 99 százalékban fedi le – mindemellett pedig atl. delta E‹2 színpontosságot kínál. Ezenkívül a kiemelkedő HDR10-támogatásnak köszönhetően valósághűen jeleníti meg a HDR-videótartalmakat, emellett pedig TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display és TÜV Low Blue Light tanúsítványokkal is rendelkezik.

Összességében tehát megállapítható, hogy a panel remekül jeleníti meg a színeket, emellett azonban a személyre szabásra is lehetőségünk van: a Lenovo hat előre elkészített (sRGB, DCI-PR, BT.709, Neutral, Warm, Cool) és egy szabadon alakítható (Custom) színprofilt kínál a készülék beállításaiban. Ezenkívül természetesen bármikor, korlátozások nélkül szabályozhatjuk a fényerőt és a kontrasztot is.

Van mibe csatlakozni

A remek kialakítás és a kategóriájában pazarnak mondható kijelző mellett a ThinkVision P27q-30 a portok tekintetében sem fogja vissza magát – van HDMI 2.0, DP 1.4, 3,5 mm-es jack és több USB-port is, egészen pontosan négy darab. Ebből kettő a monitor bal oldalán, kettő a monitor alján, míg egy a monitor tetején bújik meg, egy gumis fedővel lezárt rekeszben. Pluszpont, hogy ezenkívül a a ThinkVision VolP Stack’ (ThinkVision MC60 webkamera monitorhoz és MS30 Soundbar monitorhoz) használatával még tovább bővíthetjük a monitor funkcióit.

Mindent összevetve egy remek ár-érték arányú készüléket kapunk, aminek nagyszerűsége – ahogy azt már korábban is említettük – annak egyszerűségéből származik. Köszönhetően ugyanis annak, hogy a Lenovo megelégedett az – egyébként remekül mutató – IPS-panellel, valamint a 144 és 120 helyett a hagyományos 60 hertzes képfrissítéssel, kellően alacsonyan tudták tartani a ThinkVision árát. Persze van jobb, nagyobb és profibb monitor a piacon, sőt magának a Lenovónak a kínálatában is találni jobbat – azok a készülékek azonban a ThinkVision P27q-30 árának duplájába, triplájába, sőt akár tízszeresébe is kerülhetnek.

Ez a szerkesztőségi tartalom a Lenovo támogatásával jött létre.

(Borítókép: Németh Kata / Index)