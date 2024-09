Szeptember 19-én hivatalosan is bemutatta Barcelonában a Watch GT5-ös okosóracsaládot a Huawei, amit az elmúlt napokban nekünk már lehetőségünk is volt kipróbálni. Az okosóra egyértelműen a klasszikus órákat kedvelők figyelmét szeretné kivívni, amit szerintünk rendkívül jól is csinál. A Huawei Watch GT5 Pro prémium anyaghasználattal, letisztult, mégis felismerhető megjelenéssel, teljesen új szenzorszettel és több napos üzemidővel támad, amivel elég nehéz szembeszállni – már ha elnyeri tetszését ez a fajta dizájn.

Ugyan nem tért vissza még egykori kiválóságához, viselhető eszközök terén hónapról hónapra nagyobbat alakít a Huawei, és a Google-szolgáltatások nélkül érkező mobilos divízió is kezd egyre jobban festeni, köszönhetően elsősorban a Pura 70-es szériának. Többször is kiemeltük, hogy idén két olyan készüléket is piacra dobott már a kínai gyártó, amivel levettek minket a lábunkról. Az egyik ilyen FreeBuds 6i volt, ami kedvező ára ellenére meglepően jó zajszűrést biztosított, míg a másik az androidos Apple Watchként is emlegetett Watch Fit 3, ami ugyancsak baráti ár mellett kínált remek funkciókat. Érezvén, hogy ezen az úton kell maradniuk, szeptember 19-én számos új okosórát is leleplezett a Huawei, amelyekkel szó szerint letarolták az egész piacot, annyi modell érkezett.

De tényleg, a két kezünkön sem tudjuk megszámolni, hány új óra érkezett múlt héten a kínai gyártótól. Először is befutott az új vérnyomásmérővel ellátott Watch D2, majd frissítették a Watch Ultimate családot is. Ezek után következett a Watch GT5-ös széria, ami „természetesen” kapott egy alap, és egy „Pro” vonalat is, idehaza ezzel összesen 12 variációt elérhetővé téve a 41 milliméteres kecses, elsősorban női karokra szánt modelltől kezdve egészen a 46 milliméteres, robusztus férfikarokra megálmodott szörnyetegekig. Nálunk az utóbbiak közül járt az egyik, nevezetesen a Watch GT5 Pro 46 milliméter – mutatjuk, mit érdemes róla tudni.

8 Galéria: Huawei Watch GT5 és Watch GT5 Pro Fotó: Szollár Zsófi / Index

Prémium, prémium, prémium

A Watch GT5 Pro a konkurens okosórákhoz képest egy kicsit nagyobb, fekete dobozban érkezik, aminek tetejét felemelve már elénk is tárul az okosóra. Azt kiemelve és a fedelet felhajtva két rekesz kerül elénk – egyikben a mágneses töltőt, míg másikban a használati utasítást találjuk – más egyebet nem, tehát nincs hálózati adapter, sem pluszszíj. Ez azonban nem vesz el az óra megjelenéséből. A készülékház űrtechnológiai minőségű titánból készült, míg az előlapot zafírkristály védi a karcolásoktól és ütődésektől – ehhez a fekete modell esetében egy megegyező színű fluoroelasztomer szíj párosul, míg az ezüsthöz egy, a készülékház anyagával megegyező titánszíj.

Az összeszerelési minőség első osztályú, nem igazán lehet hibát találni a dizájnban.

Az persze már más kérdés, hogy kinek a kör és kinek a szögletesebb kinézet szimpatikusabb egy okosóra esetében – a GT5 Pro azonban egyértelműen az előbbi kategória élét képviseli, megjelenésének köszönhetően pedig még a klasszikus órákat kedvelők fejét is elcsavarhatja, főleg, hogy szabadon használható androidos és iOS-es telefonokkal is.

Ahhoz, hogy a kapcsolat létrejöhessen, a mobilunkra mindenképp le kell töltenünk a Huawei Health nevezetű alkalmazást – ez lesz majd az óra főhadiszállása, ide fog beérkezni minden egészségügyi adat, valamint edzéseredmény és statisztika. A Health app letöltése viszont nem annyira egyszerű. Amennyiben iPhone-ja, Samsung vagy Huawei telefonja van, úgy viszonylag még könnyű dolga lesz, mivel a gyártók alkalmazásboltjaiból (App Store, Galaxy Store, App Gallery) könnyen letöltheti az appot. Más gyártók készülékeivel azonban az órán megjelenő QR-kódot kell majd beolvasnia, és a Huawei weboldaláról kell beszereznie az appot, az ugyanis a szankciók miatt nem elérhető a Google Playen belül.

Telepítés után érdemes egy Huawei-fiókot regisztrálni (vagy bejelentkezni, ha már rendelkezik eggyel), majd a Devices menüpont alatt el is lehet indítani a párosítási folyamatot, ami alig hosszabb egy percnél. Ezek után már szabadon használhatja az órát, ami egyébként körbe is vezeti a szoftveres felületen, hogy a jövőben profin tudja kezelni azt.

8 Galéria: Huawei Watch GT5 és Watch GT5 Pro Fotó: Szollár Zsófi / Index

Egészség az ötödikre emelve

Párosítás után nincs is más dolgunk, mint hagyni, hogy az óra a saját dolgát tegye. Az új TruSense szenzorszett automatikusan méri a viselő pulzusát és véroxigén-szintjét, emellett készíthetünk EKG-t, megmérhetjük a bőrfelszínünk hőmérsékletét, és még azt is megnézhetjük, hogy vérereink mennyire merevek. Az óra emellett több mint 100 edzéstípus monitorozására is képes, a listában az olyan hétköznapi dolgok, mint a kül- és beltéri sétálás, futás és súlyemelés mellett egzotikusabb „sportokat” is találhatunk, mint például a papírsárkány-röptetés, a horgászás vagy a hastánc. A Watch GT5 Pro rendkívül masszív külsővel rendelkezik, ezért megkapta a 5ATM, valamint az IP69K-s por- és vízállósági tanúsítványt, amelynek értelmében 40 méteres mélységig garantáltan úszásbiztos az óra.

Ennek köszönhetően a legkülönfélébb vízi sportok monitorozása is rlérhető az órán, mint például a kül- és beltéri úszás vagy a vitorlázás és a szörfözés.

Itt azonban még nem állnak meg az egészséggel kapcsolatos fejlesztések. Akárcsak a korábban tesztelt Watch Fit 3-ban, úgy a Watch GT5 Próban is előre elkészített edzésterveket találhatunk, amiket elindítva az óra a bemelegítéstől kezdve a végső lenyújtásig egy teljes edzésen végigvezet minket. A Huawei azonban ezt még tovább kívánta fejleszteni, ezért elindította előfizetéses egészségszolgáltatását, a Huawei Egészség+-t, amely számos, az egészségtudatosabb életmód és szokások kialakításában támogatja a felhasználókat. Az Egészség+ előfizetési szolgáltatása többek között személyre szabott táplálkozási elemzést és tanácsokat kínál, valamint olyan egyéb tartalmakat, mint például a stresszcsökkentő és meditatív légzőgyakorlatok vagy számos nemzetközileg is elismert edző tréningprogramjai.

A szolgáltatást három hónapig ingyenesen használhatja minden Watch GT5-tulaj, a funkciók igénybevételéhez még csak bankkártyaadatok megadására sincs szükség – erre a Huawei elmondása szerint leghamarabb csak a harmadik hónap lejárta után kerülhet sor.

8 Jobbról balra: Watch GT5 Pro 46mm, Watch GT5 46mm, Watch GT5 41mm. Galéria: Huawei Watch GT5 és Watch GT5 Pro (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Ami hiányzik

Az eddigiek alapján a Watch GT5 Pro egy közel tökéletes okosórának ígérkezik, ahogy azonban szinte mindennek, úgy ennek a darabnak is vannak hiányosságai. Remek addíció persze a Bluetooth, a gyorsulásmérő, a giroszkóp, az iránytű, a barométer, a hőmérő és a mélységérzékelő, rendkívül hiányzik azonban a WiFi-modul és az eSIM, amelyek nélkül az óra önmagában nem képes felcsatlakozni az internetre. Ez egyet jelent azzal is, hogy ha eltávolodunk telefonunktól és megszűnik a Bluetooth-kapcsolat, már nem leszünk képesek sem értesítéseket, sem hívásokat fogadni a készülékkel. Jó hír, hogy az edzések ennek ellenére is monitorozhatók maradnak, sőt offline térképek is letölthetők az órára – mégis illene legalább az egyik modemnek jelen lennie.

A Huawei Watch GT5-ös széria hamarosan felkerül a boltok polcaira. A készülékek 95 ezer forintról indulnak, ezért cserébe egy 41 milliméteres GT5-öt szerezhetünk be alumíniumházzal és kék fluoroelasztomer szíjjal. A line-up csúcsán a 46 milliméteres GT5 Pro áll titánházzal és titánszíjjal, ezért kereken 200 ezer forintot kér el a Huawei – amennyiben azonban beérjük a fekete változattal, már jóval kevesebbért, 140 ezer forintért is hozzájuthatunk a fluoroelasztomer szíjas GT5 Próhoz.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)