Magyarország több száz intézménye csatlakozott az idén 20. alkalommal megrendezett Kutatók Éjszakájához, melynek köszönhetően kétezernél is több ingyenes program várja az érdeklődőket országszerte szeptember utolsó hétvégéjén. A 2005-ben létrejött tudományos nyílt nap legfontosabb célja, hogy Európa-szerte vonzóvá tegye a kutatók és fejlesztők sokszínű munkáját.

A Kutatók Éjszakája országos eseménysorozat keretein belül idén ötvenkét településen 250 intézmény mintegy 2600 programmal várja az érdeklődőket szeptember utolsó hétvégéjén. A közreműködő egyetemek, könyvtárak, levéltárak, múzeumok, laboratóriumok és kutatóintézetek látványos kísérletekkel, inspiráló előadásokkal, laborbejárásokkal és nyílt műhelymunkákkal népszerűsítik a kutatói és tudományos életet.

Nagyszabású programokkal igyekszik vonzóvá tenni a kutatók és fejlesztők munkáját:

a Bay Zoltán Kutatóközpont,

a Budapesti Corvinus Egyetem,

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

a Budapesti Metropolitan Egyetem,

az Eötvös Loránd Tudományegyetem,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

és a Neumann Társaság is.

A programokon való részvétel idén is ingyenes, de vannak olyan események, ahol a szervezők előzetes regisztrációhoz kötik a belépést, ezért érdemes a Kutatók Éjszakája weboldalán is tájékozódni a részletekről.

A Bay Zoltán Kutatóintézet flashmobbal és koncerttel készül

A Bay Zoltán Kutatóintézet flashmobbal és koncerttel csábítja a tudományos élet világába az arra fogékonyakat. A villámrendezvény a Móricz Zsigmond körtér 47-es villamosmegállójában veszi kezdetét szeptember 27-én 15 óra 45 perctől. A helyszínen Vida Ádám, a Bay Zoltán Kutatóközpont K+F-igazgatója és csapata mutat be látványos és interaktív fizikai és kémiai kísérleteket az utazóközönségnek. Ezt követően egy tematikus járat, a Tudomány Expressz érkezik a villamosmegállóba, amin tovább folytatódnak a kísérletek. A villamosjárat végül a Bay Zoltán Kutatóközponthoz legközelebb eső megállóig közlekedik, így érkezve meg a következő programpontok helyszínéhez.

Az intézet 17 órára a Kondorfa utcai központjába tudományos kerekasztal-beszélgetéseket, 19 órára pedig influenszer-előadásokat tervezett. A programkavalkád 21 órakor az Ivan and the Parazol ingyenes pop duo akusztik koncertjével zárul a Bay Zoltán Kutatóközpont parkolójában.

A Budapesti Metropolitan Egyetem a családokra is gondolt

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) idén először csatlakozik a két napon át tartó eseménysorozathoz. A péntek délutántól késő estig zajló programok az egyetem Nagy Lajos király úti és Rózsa utcai campusán valósulnak meg. A programok betekintést nyújtanak az intézmény innovatív kutatásaiba, de interaktív előadásokon és nyitott műhelymunkákon is részt vehetnek az érdeklődők ezen a napon.

A METU külön készült a családoknak, akik kreatív és interaktív workshopokon tudhatnak meg többet a körforgásos gazdaságról, valamint a művészet és matematika határterületeivel is megismerkedhetnek. A Rózsa utcai campuson pedig irodalommal, zenével, kerekasztal-beszélgetéssel várják a látogatókat 17 és 23 óra között.

A Neumann Társaságnál az informatikán lesz a hangsúly

A Neumann Társaság szeptember 27-én 17 órától a szegedi Szent-Györgyi Albert Agora falai között, az 1200 négyzetméteres IT-múzeumi kiállításán ismerteti meg a fél évszázada piacra került HP-65-ös mellett a programozható zsebszámológépek evolúcióját és a kézi számítógépek, okostelefonok kialakulását. A programokon jeles magángyűjtők, köztük az Arithmomuseum szakértői is előadást tartanak.

A helyszínen a Neumann Társaság állandó kiállítása, a MAC40 Apple-kiállítás, a megújult Neumann-emlékszoba és a Novotrade-alapító Rényi Gábor tiszteletére avatott emlékvitrin is megtekinthető majd.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadászati bemutatókat tart

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadászati bemutatókkal, szabadulószobákkal, drónszimulátorokkal és szolgálati kutyás bemutatókkal várja az érdeklődőket pénteken.

A Ludovika Campuson egyebek között az ukrajnai háborúról, a klímaváltozásról és az amerikai elnökválasztásról lesz szó. A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson a korszerű hadászati technikák és a katonai műveletek kerülnek terítékre. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatói és honvédtisztjelöltjei bemutatják az alternatív valóság-technológiák katonai alkalmazásait, valamint lehetőség lesz megismerni a Magyar Honvédség Kiberműveleti Parancsnoksága kódológépének működését is.

Szolnokon a repülés iránt érdeklődők ismerhetik meg a légi járművek elektromos és elektronikus rendszereit, a Debreceni Egyetem szolnoki campusán pedig egy magyar fejlesztésű 3D-s nyomtató látványos nyomtatási folyamatát is megtekinthetik a látogatók. Izgalmas programokkal készülnek Baján is, ahol a résztvevők a Víztudományi Kar által bepillantást nyerhetnek a vízügyi szakemberek munkájába, egy szabadulószobában pedig a vízmérnöki szakma rejtelmeivel ismerkedhetnek meg. A programok között mikroszkópos vizsgálat, puzzle, digitális homokozó, drónszimulátor, búvárkiállítás, mérnöki műszerkiállítás és hidraulikai laborbemutató is szerepel.

A Budapesti Corvinus Egyetemen zombiapokalipszis lesz

A Budapesti Corvinus Egyetem számviteles szabadulószobával, a zombiapokalipszis és a családi vállalatok közötti összefüggésekről szóló előadással és egy egyetemi bejárással készül a Kutatók Éjszakájára. Az intézmény szeptember 27-én 16 órától várja az érdeklődőket a Corvinus főépületébe, 18 órától pedig a Gellért Campus főbejáratánál találkozhatnak azok, akik szeretnék megnézni, milyen az ország legfenntarthatóbb egyetemi épülete.

Az ELTE-vel az ókorban barangolhatunk

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói 2005 óta részt vesznek rendezvényen, és színes előadásokkal mutatják be a legújabb felfedezéseiket. Idén az Állam- és Jogtudományi Karon megtudhatjuk, kikezdheti-e a jogászság jövőjét a mesterséges intelligencia, a Bölcsészettudományi Karon virtuális utazást tehetünk az ókori olimpiai játékok színhelyére, felfedezhetjük a világ ízeit és kultúráit a Bábel Bisztróban, a bátrabbak pedig elmélkedhetnek a világvégéről, de lesz könyvtári és uráli szabadulószoba is.

Az Informatikai Karon drónos akadálypálya, legószortírozó és holografikus kirakójáték várható. A programok között kiemelkedő helyet foglalnak el a Társadalomtudományi Kar látványos bemutatói, míg a Pedagógiai és Pszichológiai Karon csoportos hipnózissal és klímaszorongás-mérővel szórakoztatják a jelenlévőket.

A BME programján robotkutyát simogathatunk

A Kutatók Éjszakáját Magyarországon először a Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetemen rendezték meg, az egyetem Fizika Intézetének oktatója, Härtlein Károly kezdeményezésére. Idén pedig már 86 programmal várja az érdeklődőket az intézmény mind a 8 kara, valamint a BME könyvtára és levéltára szeptember 27-én.

A szabadtéri kísérletekkel, látványos, interaktív módon mutatják be a különböző kémiai reakciókat, lehet játszani egy intelligens robotkutyával, és részecskekép-sebességmérő segítségével láthatóvá és mérhetővé válnak az áramlások is péntek éjszaka. Ám nem csak a műszaki tudományok iránt érdeklődők találhatnak izgalmas programokat, mert szó esik például a képzőművészet és a műkincs-kereskedelem aktuális jogi kérdéseiről is. A Mesterséges intelligencia az oktatásban – ellenség vagy szövetséges? című kerekasztal-beszélgetés résztvevői azt járják körbe, hogyan és mire lehet jól használni a tanuló algoritmusokat.

Az egyetem programjai a Műegyetem rakpart melletti campuson és a Q épületben (Magyar Tudósok körútja) lesznek elérhetőek 16 órától egészen éjszakáig.