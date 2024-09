Látványos kísérletekkel ejtette ámulatba az utazóközönséget a 47-es villamos Móricz Zsigmond körtéri megállójában a Bay Zoltán Kutatóintézet. A tudósok csaknem mínusz 200 fokos hidrogénnel dermesztettek kővé gyümölcsöket, mangánnal és stronciummal festettek fényt, és nitrogén segítségével felhő is készült a megállóban. A Tudomány Expressz viszont nem áll meg, a központ este 21 órára ingyenes Ivan and the Parazol-koncerttel várja az érdeklődőket.