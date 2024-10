Bár az Apple konkrét dátumot nem ígért, a bennfentesek szinte biztosra vették, hogy az Apple Intelligence-t is elhozó iOS 18.1-es frissítés még október első felében megérkezik – erre azonban egyre kevesebb az esély. Számos késés után most úgy néz ki, hogy végül a hónap utolsó hétfőjén, október 28-án futhat be az új verzió, de még semmi sincs kőbe vésve.