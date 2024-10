A felhasználók az elmúlt héten aggasztó e-maileket kaptak a Google Pay-től, amelyekben az állt, hogy sikeresen új bankkártyát adtak hozzá a Google-fiókjukhoz. Emiatt többen a közösség médiában adtak hangot aggodalmuknak az értesítés miatt, attól féltek, hogy online csalás áldozataivá váltak − írta a Bleeping Computer.

Több esetben olyan bankkártyákra hivatkoztak az e-mailben, melyek már évekkel korábban lejártak.

A felhasználók arról számoltak be, hogy volt olyan eset, ahol akár 15 rendszerüzenetet is kaptak. Emiatt a Google támogatási oldalán, valamint a közösségi médiában is több kérdés érkezett ebben az ügyben.

A Google felhívta a felhasználók figyelmét, hogy ez az értesítés véletlen volt, nincs okuk aggodalomra. Az üzenetben tájékoztattak arról, hogy semmilyen jogosulatlan hozzáférési kísérlet nem történt, senkinek sem kerültek veszélybe személyes adatai, illetve hagyják figyelmen kívül a korábban kapott e-maileket, amelyek erre vonatkoznak.