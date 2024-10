Eddig úgy gondolták a tudósok, hogy a Holdon legkésőbb 3 milliárd évvel ezelőtt már kihunyt az utolsó tűzhányó is, azonban most a kínai Chang’e-5 holdszonda által hozott mintákból kiderült, hogy még 120 millió évvel ezelőtt is lehetett aktív vulkanizmus a Holdon, amikor már dinoszauruszok éltek a földön.