Újabb kihívó érkezett a vezeték nélküli fülhallgatók piacára, méghozzá ezúttal a Google személyében. A vállalat a nyár folyamán tört be Magyarországra, azóta pedig fokozatosan egyre több frissen bemutatott készülékét tette elérhetővé a magyar vásárlók számára is. A legújabb ilyen a Pixel Buds Pro 2, a gyártó legújabb prémiumkategóriás fülese, ami nem csak kényelmes, de brutálisan sokáig bírja egyetlen töltéssel – nem utolsósorban pedig még jól is szól. Mutatjuk, mit érdemes tudni a Google új kütyüjéről.