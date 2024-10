A részecskefizika standard modellje szerint négy alapvető kölcsönhatás határozza meg az anyagi világot a babák szellentésétől a milliárd fényévre található galaxisok szerkezetéig: az elektromágnesesség, a szubatomi részecskék erős és gyenge kölcsönhatása, továbbá a gravitáció. Ezek közül az első háromhoz az erőket közvetítő részecske is társítható, míg a gravitáció esetében kérdéses, hogy valaha találunk-e ilyet, vagy alapvető kölcsönhatás helyett a téridő görbülete csupán. Utóbbi probléma megoldására és a feltételezett graviton elfogására folyamatosan születnek ötletek, a legutóbbiról alig egy hónapja számoltunk be.

Ezen túlmenően a világegyetem viselkedésén megfigyelhető pár olyan jelenség, amikkel egyelőre nem tudott elszámolni a tudomány, ilyen a sötét energia, vagy az univerzum 85 százalékát kitevő sötét anyag. Az egyik lehetséges megoldás az ötödik kölcsönhatás. 1986-ban egy antigravitációs erőnek gondolták, az ezredfordulón kvintesszenciának, 2015-ben az MTA Winger Fizikai Kutatóközpontjában bukkant fel egy potenciális részecske, tavaly nyáron a chicagói Fermilab tudósai láttak különös eltéréseket a müonok viselkedésében. Hogy ki ne maradjon: a fizikusok jelentős tábora szerint az ötödik kölcsönhatás

nem is létezik.

A Nature folyóiratban szeptemberben megjelent javaslat új elemmel gazdagítaná a fenti listát. A Los Alamos-i kutatóközpont munkatársa Yu-Dai Tsai szerint a Földet megközelítő aszteroidák pályájának és azok anomáliáinak alapos elemzésével érhetjük tetten az ötödik erőt.

A bolygónkat potenciálisan megközelítő, fenyegető aszteroidából nagyon sok van és nem is ismerjük mindet. Van azonban pár olyan is, amiről nagyon pontos adataink vannak.

Nézz, nézz az űr felé!

Az 1999-ben felfedezett Bennut nemrég meglátogatta az OSIRIS-REx szonda, és a belőle vett mintát vissza is hozta a Földre. Azzal, hogy a NASA mindezt nyélbe ütötte, a Bennu lett a legpontosabban ismert pályájú aszteroida, több évtizedig gyűjtötték radaros és optikai pályaadatait.

Az OSIRIS-REx útja azonban nem ért véget, mivel továbbra is működőképes, az adófizetői pénzt azzal hálálja meg, hogy küldetését meghosszabbítva 2029-ben meglátogat egy másik veszélyes aszteroidát, az Apophist. Ennek következtében a Bennun kívül az Apophis pályájáról is méteres pontosságú adatokkal rendelkezünk. Ha egy ötödik kölcsönhatás is beleszól az említett égitestek útjába, van rá esély, hogy felismerjük.

Az ötödik erő modelljei többnyire Jukava-kölcsönhatásokra épülnek. Jukava Hideki professzor még 1935-ben írta le a protonok és neutronok összekötő kölcsönhatást – ennek helyét a későbbi eredmények nyomán az erős kölcsönhatás vette át. Nagy hatású volt viszont az elméleti keret, amiben a japán fizikus leírta a fellépő erőket, ezért köszön vissza majd' egy évszázaddal később. (Jukaváról érdemes tudni még, hogy a pionok létezésének előrejelzéséért 1949-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat.)

Az ötödik kölcsönhatást eddig világszerte részecskegyorsítókban keresik, előfordulhat, hogy az új fizikát az űrben találjuk meg. Az égi dolgok vizsgálata ehhez annyiban járulhat hozzá, hogy például segítenek a keresett sötét bozon potenciális tömegének behatárolásában.

Megállapításaink szerint az aszteroidák követése értékes eszköz lehet az ultrakönnyű bozonok,a sötét anyag, vagy a standard modell számos kiterjesztésével kapcsolatos kutatásban

– hangsúlyozta Tsai kutatótársa, Sunny Vagnozzi, a Trentói Egyetem adjunktusa.

Az égitestek pályájának elemzése már korábban is komoly felfedezésekhez vezetett. A Neptunusz bolygót például az Uránusz keringésére gyakorolt zavaró hatása alapján fedezték fel 1846-ban. Az is igaz, hogy hasonló módszerrel találták meg a Merkúr és a Nap között keringő Vulcanus bolygót, amiről kiderült, hogy valójában nem létezik.

(Futurism, Popular Mechanics, Universe Today)