Kapu Tibort és Cserényi Gyulát, a Hungarian to Orbit (Hunor) magyar űrhajósprogram két űrhajósjelöltjét a NASA Johnson Űrközpontjában készítik fel a várhatóan jövő tavasszal induló űrutazásra a Axiom Space 4-es fedélzetén – a Kossuth rádiónak beszéltek a houstoni kiképzésről.

Az űrhajósjelöltek elmondták, hogy nagyon mozgalmasak a napjaik Houstonban, kiképzésüket három intézmény a NASA, az Axiom és a SpaceX végzi, időbeosztásuk jól megtervezett.

Cserényi Gyula tartalékos űrhajós elmondta, hogy a NASA kifejezetten az űrállomáson való életre készíti fel őket, a SpaceX az űrállomásra való feljutással kapcsolatos felkészülésért, az Axiom pedig a küldetés további feltételeinek biztosításáért felel. Szavai szerint az otthoni képzés nagyon jó alapot nyújt a kiképzéshez.

Kapu Tibor arról beszélt, hogy amikor először beszállt a SpaceX Dragon kapszulájának életnagyságú makettjébe, túl szűknek találta, problémásnak vélte, hogyan veszik le a szkafandert, miközben négyen lesznek egy kis térben összezárva.

Mindent újra kell tanulni

Cserényi Gyula megjegyezte, hogy a NASA képzésének fontos eleme a hétköznapi funkciókra, például az ételkészítésre, mosakodásra, mellékhelyiség használatára, pakolásra, beágyazásra való felkészítés. Ezek az alapvető, nagyon egyszerűnek tűnő dolgok fent jóval nehezebbek, egy-egy feladat elvégzéséhez 35 lépéses utasítást kaptak.

Kapu Tibor úgy vélte, az a leglenyűgözőbb az egész képzésükben, hogy az evéstől az alvásig mindent újra kell tanulniuk. Példaként említette a takarítást.

Még egy porszívózás is nagyon összetett feladat az űrben, amelyhez engedélyt kell kérniük a földi személyzettől is akár, pedig fontos felporszívózni a morzsákat, mert a súlytalanság állapotában a légáramba belekapaszkodva eltömíthetik a szűrőket, vagy belerepülhetnek az űrhajósok szemébe

– részletezte.

Az űrállomás fedélzetén minden olyan alapvető életkörülményt meg kell teremteni, ami a Földön adottnak tekinthető. „Tehát létre kell hozni egy légáramlatot, ami elviszi tőlünk a testhőt, meg kell oldani azt, hogy a mi kiizzadt és kilélegzett páránk szintén eljusson a szűrőrendszerekbe” – sorolta a kihívásokat az űrhajós.

Az étkezésről szóló kérdésre válaszolva Kapu Tibor elmondta, hogy van egy 200 tételből álló menüsor, amit a NASA űrhajósai az űrállomás fedélzetén fogyaszthatnak – idézte az MTI. A személyzetnek az űrutazás előtt ki kell próbálnia az ételeket. Felidézte, hogy az első nehezebb pillanatuk az volt a kiképzés során, amikor kicsi darabokban ugyan, de egymás után 70 ételt kellett megkóstolniuk.

A legveszélyesebb pillantok

A magyar űrhajós mellett az Ax–4-misszió négyfős legénységének tagjai lesznek még: Peggy Whitson amerikai, Shubhanshu Shukla indiai és Slawosz Uznanski lengyel űrhajósok. Kapu Tibor elmondta, hogy a parancsnoki tisztséget Peggy Whitson tölti be, a pilóta Shubhanshu Shukla lesz, Uznanski pedig vele együtt küldetésspecialistaként szolgál majd. Peggy Whitson parancsnokot méltatva arról beszélt, hogy ez lesz az ötödik űrutazása, eddig 675 napot töltött az űrben, nagy szaktudással, óriási tapasztalattal és munkabírással rendelkezik.

A képzésekről szólva Cserényi Gyula beszámolt arról is, hogy Kapu Tiborral a képzésük nagy része azonos, az összes kísérletet ő is megtanulja, hogy a küldetés alatt a Földről tudjon támogatást nyújtani. Kérdésre válaszolva Kapu Tibor a küldetés legveszélyesebb pillanatairól is beszélt,

első helyen a felbocsátást, majd a landolást, harmadik helyen pedig a dokkolást említette.

A dokkolásra kitérve elmondta, hogy hosszadalmas folyamat, minimum 7, de akár 48 óra is eltelhet, amíg az űrkapszula elér az állomáshoz, így elképzelhető, hogy közben két napig is sodródnak az űrben.

Az interjúból az is kiderült, hogy a két űrhajósjelölt nem „vágja a centit” a kilövésig, hanem a mindennapokra fókuszál, mivel nagyon sűrű a képzési programjuk. Cserényi Gyula jövő héten vizsgázik a vészhelyzeti protokollokból, Kapu Tibor pedig a rakétával, a kapszulával és a szkafanderrel kapcsolatos képzésekkel folytatja a felkészülést.

Az Ax–4-misszió Floridából indul majd a világűrbe – a tervek szerint tavasszal – a SpaceX Falcon–9 indítórakétáján, a Dragon űrhajóegység fedélzetén, és a négy űrhajós a várakozások szerint 14 napot tölt majd a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén.