A veseelégtelenségben szenvedő betegek számára hozhat minőségi és élhetőbb életet az a szoftver, amelyet az Óbudai Egyetem, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK), valamint portugál és skót kutatók együttműködése révén fejlesztettek ki. A veseátültetést hozzáférhetőbbé tévő innováció forgalmazása, licencelése és alkalmazásának elterjesztése érdekében egy nonprofit céget is alapítottak.

A HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, az Óbudai Egyetem, a Glasgow University és az INESC TEC Porto kutatói két ütemben fejlesztették ki azt a szoftvert, amely cserekörök révén segít megfelelő élő donort találni a vesecsereprogramokba regisztrált azon betegeknek, akik immunológiai inkompatibilitás (vagy más egészségügyi szempont, például nagy korkülönbség) miatt nem kaphatnak vesét saját élő donorjaiktól – derült ki a HUN-REN Központ sajtóközleményéből.

Az újonnan létrejött nonprofit vállalat célja, hogy kedvezőbb megoldást nyújtson a veseelégtelenségben szenvedőknek, és orvosolja a transzplantációkhoz szükséges élő donorok akut hiányát.

Ezáltal sokkal jobb túlélési esélyt és minőségibb életet biztosíthat számukra. A KEPsoft elnevezésű szoftvert olyan szervezetek használják, amelyek saját országaikon belül működtetnek vesecsereprogramokat azzal a céllal, hogy a lakosság körében optimalizálják az egymással kompatibilis donorok számát, és hogy a lehető legtöbb vesebeteg kaphasson számukra kompatibilis élő donort.

Budapesti kollégáimmal 2016 óta veszünk részt vesecserével kapcsolatos európai kutatási együttműködésben, valamint a szoftvernek a főleg spanyol és hazai igényekre való szabásában. Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy munkánk hatalmas segítséget nyújthat a transzplantációra váró betegek számára. A következő években a KEPsoft Collaborative akár több száz életet is megmenthet Európában és azon kívül is, ráadásul mindezt fenntartható módon

– mondta Biró Péter, a HUN-REN KRTK KTI Mechanizmustervezés Lendület kutatócsoportjának vezetője.

A közös munkában részt vesz az Óbudai Egyetem is, amely kiemelten foglalkozik kiberorvosi és orvostechnológiai rendszerek fejlesztésével. „A KEPsoft nemzetközi együttműködés egy olyan kiváló példája a hatékony és gyakorlati K+F+I tevékenységnek, amelynél a betegek állnak a középpontban. A kifejlesztett orvostechnológiai szoftver valós segítséget nyújt a betegek és a szakellátásban részt vevők számára. Ugyanakkor nemzetközi szintű megoldást is biztosít, amelyre partnereinkkel együtt közös szellemi tulajdont is tudtunk alapítani. Az Óbudai Egyetem célja, hogy elősegítse a KEPsoft közösség növekedését Közép-Európában és világszerte” – emelte ki Fleiner Rita, az egyetem KEPsoft szoftverfejlesztési csapatának vezetője.

A megfelelő donorpárok

Bíró Péter, a HUN-REN KRTK KTI Mechanizmustervezés Lendület kutatócsoportjának vezetője az InfoRádióban elmondta, hogy ez a program azoknak segít elsősorban, akiknél a dialízis nem jelent megoldást.

A halott donációs programok résztvevőinek nagyon sokat – Magyarországon átlagosan öt-hat évet – kell várniuk a transzplantációra, emiatt a nyugati országokban inkább az élődonoros átültetés került előtérbe az utóbbi években

– mondta. Az élődonoros transzplantációhoz viszont egy olyan rokon kellett eddig, akinek egyezik a vércsoportja és hajlandó felajánlani az egyik veséjét, illetve különböző immunológiai problémák sem jelentenek gondot. Ha viszont mégis azt jelentene, akkor a vesecsere programba kell regisztrálni, ami külföldön már évek, akár évtizedek óta elérhető, Magyarországon viszont csak most indul.

Az algoritmus és az optimalizáció arra szolgál, hogyha adott esetben jelentkezik 100–200 beteg donorpár, akkor a szoftver segítségével csereköröket tudunk keresni, illetve találni. A kettes köz például azt jelenti, hogy az egyik beteg az ő hozzátartozóját elcseréli egy másik beteggel, és így végül mind a két beteg kompatibilis donort kap

– magyarázta a kutató, aki a program 2007-es indulásakor az Egyesült Királyságban dolgozott.

Az új szoftver mindig az optimális megoldásra tesz javaslatot, így még több beteg kaphat vesét, rövid időn belül, illetve a párosítás minőségét is biztosítja – tette hozzá Bíró. „Ezzel pedig a beépített vese hosszabb ideig fog jól működni” – bizakodott a kutató hozzátéve, hogy az a lehetőség is fennáll, hogy „hazánk programja más országokéhoz csatlakozzon a jövőben, ami még több élet megmentéséhez vezethet.”