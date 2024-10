Hétfő este hivatalosan is megjelent az iOS 18.1 és a macOS 15.1, ezzel egyetemben pedig a nagyérdemű számára is elérhetővé vált az Apple Intelligence – a vállalat első, saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája. Bár hónapokon keresztül abban a tudatban lehettünk, hogy az almás MI-t az Európai Unió korlátozásai miatt idehaza egyáltalán nem fogjuk tudni használni, most kiderült, hogy ez a korlátozás csak az iPhone-okra és iPadekre vonatkozik – Macen tehát szabadon használhatjuk a fejlesztéseket, amiket mi ki is próbáltunk!

Ahogy arról korábban az Indexen is írtunk, az Apple Intelligence eddigi életútja nem éppen volt problémáktól mentes. A nyár folyamán például kiderült, hogy a 2024-es Worldwide Developer Conference-en belengetett funkciók közül csak néhány érkezik meg idén októberben az iOS 18.1-es frissítéssel; a végleges verzió pedig majd csak valamikor jövő tavasszal lesz kész.

Ezt a helyzetet rontotta tovább az a tény, hogy a korábbi, október eleji megjelenést október végére tolta az Apple. Az iOS 18.1 egészen mostanáig csak a tesztelők számára volt elérhető,

október 28-án azonban a nagyérdemű számára is elérhetővé vált a frissítés.

Ez egyet jelent azzal is, hogy az Apple Intelligence hivatalosan is megkezdte világhódító útját, annak ellenére, hogy egyelőre csak amerikai angol (US English) nyelvre állított készülékeken érhető el, kifejezetten szegényes eszköztárral – de már látszik a fény az alagút végén. Ahogy arról többször is beszámoltunk, az Apple és az Európai Unió összetűzései és utóbbi szabályozásai miatt az almás mesterséges intelligencia belátható ideig biztosan nem lesz használható iPhone-okon és iPadeken; a Macek helyzetéről azonban szinte mindenki megfeledkezett.

Macben az erő!

Hétfő este ugyanis az új iOS-szal egyetemben megjelent a macOS Sequoia 15.1-es verziószámú frissítése is, ami bizony tartalmazza az Apple Intelligence-t, még akkor is, ha a készülékre bejelentkeztetett Apple Fiók régiója egy európai ország. Így igaz. Amennyiben M szériás chippel rendelkező iMacet, Mac minit, MacBookot, Mac Studiót vagy Mac Prót használ, úgy a frissítés után az ön számára is elérhetővé válik az Apple Intelligence – ennek egyetlen feltétele, hogy a készülék beállításaiban a macOS nyelvét amerikai angolra állítsa. Ezek után elméletben automatikusan el kellene indulnia az Apple Intelligence modellek településének, amennyiben azonban ez nem történik meg, akkor manuálisan is kezdeményezheti azt. Ehhez ugyancsak a Beállításokat kell megnyitnia, ahol az Apple Intelligence & Siri menüpont alatt kell hozzáférést kérvényeznie az almás MI-hez.

Néhány perccel később már használhatja is az Apple Intelligence-es funkciókat, amelyek macOS 15.1 alatt még egyelőre szűkösek, a későbbi verziókban azonban tovább bővülnek majd. Ahogy arról az Index is beszámolt, bennfentesek szerint az Apple négy etapban tervezi szabadjára engedni az újításokat, ezek közül kezdhetjük most el amerikai angol nyelven használni az első fázist. És hogy milyen fejlesztéseket foglal magába ez a megjelenés? Mutatjuk!

Bőven van még hova fejlődni

Az első és magyar felhasználóként talán leghasznosabb újítás a Clean Up, amit a Fotók alkalmazásban talál majd meg a Macen, ha egy kép szerkesztésére bök. A Clean Up lényege, hogy bármilyen zavaró tényezőt eltüntethessünk egy képről – legyen szó háttérben sétáló emberekről, az eget kitakaró kábelekről vagy egy nemkívánatos oszlopról. A funkció semmiképp sem újdonság – más szoftverekkel évek óta végezhetünk ilyen képszerkesztéseket –, az Apple háza táján azonban ez az első ilyen próbálkozás. Ehhez képest nem rossz dolog a Clean Up,

de bőven belebotlani olyan újragenerált részletekbe is, amelyekről ordít, hogy onnan valamit megpróbáltak ELTÜNTETNI.

Alább egy olyan képet láthat, amit az Apple Intelligence segítségével szerkesztettem. A Clean Up funkció megnyitása után a Fotók alkalmazás önállóan kijelölte a zavaró tényezőket, azaz jelen esetben a háttérben lévő embereket – így ezzel nekem dolgom már nem volt, mindösszesen annyit kellett tennem, hogy egyesével rákattintottam az eltávolítandó részletekre. És hogy milyen lett a végeredmény? A kép bal oldalán mondhatni sikeres volt az emberek eltüntetése, a jobb oldalon azonban már teljesen összezavarodott az Apple Intelligence, a háttérben meghúzódó hajó kieső részleteinek kitöltése és a lépcsőn lefelé sétáló ember eltüntetése helyett csak egy pacát kaptam – ez pedig nem éppen használható/elfogadható végeredmény.

Próbálkozni persze lehet többször is – két ugyanolyan törlést soha nem kaptam –, a sárga táskás ember azonban mindig kifogott a Clean Up jelenlegi verzióján. Jó hír, hogy mint minden MI-alapú fejlesztés, úgy idővel a Clean Up is sokkal jobbá válhat majd.

Bárcsak értene magyarul...

Ugyancsak a MacOS 15.1-gyel debütáltak a különböző Writing Toolsok, azaz írássegítő fejlesztések is – ezek hátránya, hogy egyelőre csakis kizárólag angol nyelven és angol szövegekkel működnek. Az Apple Intelligence bármilyen szöveget segít újrafogalmazni, összesíteni, bővíteni, és még a helyesírási hibákat is kiszűri, aminek köszönhetően vélhetően egyesült államokbeli újságírók ezrei potyogtatnak most krokodilkönnyeket. A funkció angol nyelven egyébként meglepően jól működik, a Clean Uppal ellentétben – amennyiben angol szövegekkel dolgozik – ennek használatát kifejezetten ajánlani tudjuk.

Ugyancsak friss Apple Intelligence-alapú fejlesztés Macen az értesítések összegzése – ami szintén csak angolul működik –, ahogy a Reduce Interruptions néven ismert új fókuszmód is, aminek lényege az lenne, hogy aktiválás után az AI csak azután engedi a felhasználó elé az értesítéseket, ha azokat kontextusuktól függően fontosnak találja, ellenkező esetben elnémítja őket. Emellett kisebb ráncfelvarráson esett át Siri is, az újítások azonban leginkább csak az asszisztens kinézetét érintik, okosabb semmiképp sem lett – ez a fejlesztés legkorábban az iOS 18.3-as és macOS 15.3-as frissítéssel érkezhet meg.

Összességében tehát a magyar felhasználók számára a macOS 15.1 egyelőre csak egy korlátozás nélkül használható Apple Intelligence-alapú funkciót kínál, a Clean Upot, hamarosan azonban újabb fejlesztések is érkeznek. A fejlesztők számára például már elérhető a macOS 15.2 bétaverziója, amiben már ott van a várva várt, rendszerszintű ChatGPT-integráció, illetve a képgenerálással kapcsolatos funkciók is, mint például a Genmoji vagy az Image Playground. A macOS 15.2 továbbá támogatást biztosít majd az angol nyelv különböző variánsaihoz is – többek között ennek köszönhetően jelenik meg decembertől az Apple Intelligence az Egyesült Királyságban, a jövő év elejétől pedig egyebek mellett még német, portugál és koreai nyelveken is elérhető lesz.

Ha pedig mindez nem lett volna elég, hétfő este az is kiderült, hogy az iPhone 15 Prónál újabb iPhone-okra és az M szériás chippel szerelt iPadekre mikor érkezik meg az Apple Intelligence: az Apple 2025 áprilisában, vélhetően az iOS 18.4-gyel kezdi el hivatalosan is támogatni az európai országokban az almás MI-t. Ez ugyan még távol van, egy azonban biztos: mire a magyarországi iPhone-okra is befut az Apple Intelligence, addigra szinte biztos, hogy teljes értékű lesz a felhasználói élmény.

