Kezdetét vette az Apple októberi termékdömpingje, ami a korábbi pletykákkal ellentétben ezúttal nem egy előre felvett Apple Eventben merül ki – helyette a vállalat a hét szinte minden napján új készülékeket leplez le, ezzel még tovább a márkán tartva a figyelmet. Október közepén például már kidobták az új, A17 Pro chippel szerelt iPad minit, amiből sejteni lehetett, hogy a hónap vége felé egyértelműen a Maceké lesz a főszerep; és ez így is lett. Hétfőn az M4 chipes 24 hüvelykes iMacet leplezte le az Apple, míg kedden a teljesen újratervezett Mac minin volt a rivaldafény.

Hét ágra ragyogó új színek

Ahogy az várható volt, az M4-es 24 hüvelykes iMac nem sokat újít az elődökhöz képest – már ami a formatervet illeti. A készülék külseje változatlan maradt a 2021-ben bemutatott M1-es modellhez képest, tehát ugyanazt a rendkívül vékony és letisztult formatervet kapjuk, csupán ezúttal új színekben. Az új iMac kék, lila, rózsaszín, narancs, sárga, zöld és ezüst színekben lesz beszerezhető, leginkább ezek alapján lehet majd őket megkülönböztetni az ugyancsak vidám színekben elérhető elődöktől.

Persze frissült a belső is. Ahogy említettük, a készülék erejét ezúttal már az M4-es lapka szolgáltatja, ami még májusban debütált az újratervezett iPad Prókban. A chip akár hatszor gyorsabb, mint a legnép­szerűbb Intel pro­cesszoros iMac modell és akár 2,1-szer gyorsabb a komolyabb kreatív feladatok feldolgozásában, mint az M1 chipes iMac, tehát teljesítmény tekintetében bőven van előrelépés. Ami azonban talán még az új lapkánál is nagyobb öröm, az az, hogy a 24 hüvelykes iMac már nem nyolc, hanem 16 gigabyte memóriával van szerelve az alapkonfiguráció esetében is.

Az új készülék ára maradt változatlan, továbbra is 650 ezret kér el alsó hangon érte az Apple, ami kifejezetten borsos, de legalább nem lett drágább.

Kicsi a bors, de erős

Az új iMacnél sokkal érdekesebb az új Mac mini, aminek dizájnjához hosszú évek után most nyúlt először az Apple. Egy kocka alakú gépen persze sok mindent nem lehet változtatni, így revolucionális újdonságokra sem érdemes számítani, az azonban tagadhatatlan, hogy a Mac mini jobb lett, mint valaha. Az új asztali számítógép kinézetében ezúttal már sokkal inkább egy Mac Studióra hasonlít, annyi különbséggel, hogy merőben kisebb annál. Az újratervezett Mac mini 12,7 x 17,2 centiméter széles és 5 centiméter magas,

tehát alig nagyobb, mint egy Apple TV 4K. az Apple a kedd délután megjelent sajtóközleményében több mint 50 százalékos zsugorodásról beszél.

Az alapmodell lelke az M4-es chip, újdonság azonban, hogy a készülék egy teljesen új chippel is kérhető lesz, méghozzá az M4 Próval. Az Apple szerint az M4 Pro a világ leggyorsabb CPU-magjával rendelkezik, villámgyors egyszálas teljesítményt biztosítva. Az új chip akár 14 CPU és 20 GPU maggal is kérhető – utóbbi kétszer erősebb, mint az M4 GPU-ja, ráadásul mindkét chip hardveresen gyorsított sugárkövetést kínál, ami most először érhető el a Mac miniben. Az M4 Pro akár 64 gigabyte egyesített memóriát és 273 GB/s memória-sávszélességet is támogat – ami kétszer akkora, mint bármelyik AI PC chip esetében –, ezzel felgyorsítva az MI-feladatok elvégzését.

A Mac mini különlegessége továbbá, hogy ez az első Mac, ami az Apple bevallása szerint teljes egészében karbonsemleges, illetve az első Apple-számítógép, ami támogatja a Thunderbolt 5 szabványt.

Mindennek persze az árát is megkéri az Apple. Az alap, M4 chipes Mac mini indulóára maradt változatlanul 300 ezer forint, az M4 Pro lapkáért azonban már 400 ezer forintos felárat kér a vállalat – ez a konfiguráció 700 ezer forintnál kezdődik. A minden hájjal megkent M4 prós, 64 gigabyte memóriával és 8 terabyte tárhellyel ellátott új Mac mini 2 millió 350 ezer forintba fáj majd a jövendőbeli vásárlónak, ami új rekord ebben a készülékcsaládban. Az új iMac és az új Mac mini már előrendelhető, a kiszállítást november 8-án kezdi meg az Apple – érdemes azonban még várni, a vállalat ugyanis a következő napokban újabb Maceket jelenthet be; névlegesen az új MacBook Prókat.

(Borítókép: Scott Barbour / Getty Images)