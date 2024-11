Három év után új közép-felső kategóriás, vezeték nélküli fülhallgatóval rukkolt elő az Apple – méghozzá az AirPods 4-gyel. Az új füles nemcsak kisebb, hanem kényelmesebb is lett az elődökhöz képest, bár ez egy szubjektív vélemény, nincs ugyanis két egyforma fül. Ami azonban már nem szubjektív, az az, hogy az új AirPods bizony jobban szól, mint az előd. A kisebb méretnek és a drágább modellben extraként szolgáló zajszűrésnek azonban van egy hátránya is – az új AirPods rekordalacsony üzemidővel rendelkezik az Apple fülhallgatói között.

Szó szerint forradalmat indított az Apple, amikor 2016-ban bemutatták az első AirPodsot. A vezeték nélküli fülhallgató elképesztő sikert aratott, az utána következő modellek pedig ugyancsak rendkívül népszerűek voltak – ahogy az Apple Watch az okosórák, úgy az AirPods a fülhallgatók terén vált kikerülhetetlen tényezővé. Éppen ezért mindig érdekes, amikor az Apple egy új generációt mutat be. Így történt ez idén szeptemberben is, amikor őszi eseményükön három év várakozás után frissítették az alap AirPods-családot, ami nem egy, hanem egyenesen kettő új taggal is bővült.

Mindkét készülékre igaz, hogy a közép-felső kategóriát képviselik, tehát nem az AirPods Pro 2 utódjairól van szó, hanem a 3. generációs AirPods továbbfejlesztett változatairól. A két füles szinte teljesen megegyezik egymással, két dolgot leszámítva – a drágább kiadás rendelkezik aktív zajkioltással, tokján pedig egy hangszórót is találhatunk, hogy ha elhagynánk, hangjelzések alapján könnyebben megtaláljuk. Ettől eltekintve azonban kialakítás, hangzás és üzemidő tekintetében ugyanazt szolgáltatja a két új AirPods – mutatjuk, hogy mit érdemes róluk tudni. Teszten az AirPods 4.

Kisebb, kényelmesebb, de kicsit kapzsibb is

Ha korábban azt hitte, az Apple kapzsisága nem ölthet újabb formákat, akkor nagyot tévedett, az új AirPodsok mellé ugyanis már semmilyen kiegészítőt nem ad a vállalat. A készülék dobozában csak a töltőtokot és a két fülhallgatót találjuk – sem használati utasítás, sem töltőkábel nem fért bele a szettbe, így ezeket keresni sem érdemes. Írhatnánk, hogy meglepett minket a döntés, a helyzet azonban az, hogy ez teljességgel várható volt – az sem érne minket meglepetésként, ha jövőre az iPhone-ok mellé sem pakolna kábeleket az Apple.

A dobozból kiemelve a fülhallgatót azonnal észrevehetjük, hogy az mennyivel kisebb lett. Nemcsak egy AirPods Próhoz hasonlítva, hanem még a harmadik generációs AirPodsszal összemérve is jelentős a méretcsökkenés – akár AirPods mininek is lehetne hívni az új fülhallgatót. Az újratervezett mágneses töltőtok mellett a fülhallgatók dizájnja is változott. Az Apple elmondása szerint eddigi legkényelmesebb, szilikonharang nélküli fülhallgatójukat hozták létre, amivel nehéz vitatkozni. Bár nincs két egyforma fül, úgy gondoljuk, hogy az AirPods 4 valóban ergonomikusabb kialakítású lett, mint az elődök,

sőt mi több, a fülből is nehezebben esik ki. Ami azt illeti, bármennyire is próbálkoztunk, nem sikerült a fülhallgatót kirázni a fülünkből, ami abszolút pluszpont.

A készülék természetesen, akárcsak az elődök, automatikusan csatlakozik az Apple készülékekhez, és androidos, valamint windowsos eszközökkel is tudjuk párosítani. Ehhez duplán kell koppintani a töltőtok elejére – gomb hiányában ezzel a művelettel indítható a párosítási folyamat. Érdekesség, hogy az Apple a füleseken a bőrérzékelőt egy kettős optikai érzékelőre cserélte, ami elméletben pontatlanabb adatokkal szolgál, a gyakorlatban azonban nem éreztük a bőrérzékelő hiányát.

A zajjal is szembeszáll

Az AirPods 4 legnagyobb újdonsága mindezek ellenére az, hogy annak belsejében már az a H2-es miniatűr chip ketyeg, ami az AirPods Pro 2-ben is. Ennek köszönhetően az új füles már támogat olyan technológiákat, mint a beszédhang izolálása vagy a személyre szabott hangerő – ezek korábban csak a legdrágább Apple fülhallgatókban voltak elérhetők. Ugyancsak újdonság, hogy az új chipnek hála az AirPods 4 képes aktívan szűrni a zajt is – már amennyiben a drágább AirPods 4-et teszi a kosarába, a 60 ezer forintról induló alapmodell nincs ezzel a szuperképességgel felvértezve.

A 85 ezer jó magyar forintba kerülő kiadás azonban igen, a tesztidőszak alapján pedig úgy gondoljuk, hogy az aktív zajszűréses AirPods 4 megéri a felárat.

Azt persze érdemes figyelembe venni, hogy a fülhallgató nyitott kialakítása miatt teljes zajkioltásról nem beszélhetünk. Ha az AirPods Pro 2 zajszűrését nyolc ponttal illetjük, akkor az AirPods 4 egy erős öt pontot tud bezsebelni. Konkrét zajkioltás helyett jelen esetben inkább zajtompítással lehet jellemezni a füleseket, ez azonban még mindig rendkívül hasznos tud lenni, főleg egy nyüzsgő város utcáin. Szintén a drágább AirPods 4 kiváltsága továbbá, hogy annak tokján hangszórók is találhatók, így a Lokátor alkalmazásban hangjelzéseket küldhetünk neki, ha esetleg nem találnánk – UWB-chip hiányában azonban az AirPods Pro 2-ből megismert precíziós keresés már nem támogatott.

Ehhez hasonlóan kimaradt az AirPods 4-ből a natív hangerő-szabályzás lehetősége is, amit nem igazán értünk. A fülhallgatók szárai továbbra is nyomásérzékenyek, ezeknek összecsípésével tudjuk elindítani/megállítani a zenét, illetve előre/vissza lépni; a lefelé/felfelé simogatásos hangerő-szabályzás azonban nem támogatott. Kár. Ahogy az is, hogy az újratervezett belsőbe már csak kisebb akkumulátor fért bele – az AirPods 4 normál használat mellett körülbelül 4-5 óra zenehallgatást támogat, aktív zajszűréssel együtt azonban már csak 3,5-4-et, ami rekordalacsony üzemidőnek számít az AirPodsok között.

Jó hír azonban, hogy a tokkal továbbra is 30 órányi zenehallgatást garantál az Apple, ami felhasználási módtól függően akár egy egész hétre is elegendő lehet; azt azonban érdemes észben tartani, hogy egy AirPods 3-hoz vagy egy AirPods Pro 2-höz képest az AirPods 4 rosszabb üzemidővel rendelkezik.

Összegezve

Kaptunk tehát az Apple-től egy kívül-belül újratervezett, minden korábbinál kisebb almás, vezeték nélküli fülhallgatót, amit két variánsban is megvehetünk. A 60 ezer forintba kerülő alapmodell a dizájnon kívül elhanyagolható mértékben fejlődött az AirPods 3-hoz képest – így amennyiben nem tart igényt a zajszűrésre, úgy sokkal érdemesebb a korábbi modellre lecsapni, most már valamennyivel kedvezőbb áron. Amennyiben azonban olyan fülhallgatót keres, ami szilikonharangos kialakítás nélkül is támogatja a zajszűrést, úgy iPhone mellé a 85 ezer forintos zajkioltós AirPods 4 lesz a legjobb választás, annak ellenére is, hogy kicsit borsosnak érezzük a készülék ajánlott fogyasztói árát.

