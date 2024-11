A macskákat nem tekintjük különösen kommunikatív vagy okos lényeknek. Egy új kísérlet szerint azonban képesek tanulni és nem is rosszul.

Az ember egyik egyedülálló szuperképessége a nyelvhasználat és a beszéd. Léteznek állatok, amelyek tudják utánozni az emberi hangokat. A szürke jákópapagáj képes értelmezni a szóbeli instrukciókat, a kutyák szintén képesek követni egyszerű utasításokat. Nyelvértésükről kevésbé ismertek a házi macskák, bár a legutóbbi kutatások szerint nem csak saját nevükre hallgatnak, de más állatok és emberek nevét is felismerik, illetve olyan gesztusokra is reagálnak, mint amikor valaki rámutat valamire.

A japán Azabu Egyetem kutatója, Szaho Takagi az emberi csecsemők nyelvi képességeinek felmérésére használt vizsgálattal tette próbára a macskák nyelvi képességeit. A teszt lényege, hogy képeket és szavakat kötöttek egymáshoz. A kivetített kép egy piros színű napot ábrázolt, miközben elhangzott a „paramo” szó, utána egy kék unikornist mutattak és elhangzott a „keraru” szó. Ezt addig ismételték, amíg a macskák látványosan unni nem kezdték magukat.

Egy kis szünet után megismételték a képeket, de felcserélték a szavakat. A naphoz a keraru társult, az unikornishoz a paramo. A macskák felismerték a cserét, ami összezavarta őket, vagyis emlékeztek a kép és a szó közötti korábbi kapcsolatra.

Voltak macskák, amelyek a csere hatására kitágult pupillával bámultak a képre. Aranyos volt látni, hogy ennyire komolyan veszik a kísérletet

– magyarázta Takagi.

A mérések azt mutatták, hogy a macskák két kilenc másodperces bemutató alapján is értették a kép és a szó közötti kapcsolatot, vagyis négyszer olyan gyorsan tanultak, mint a csecsemők.

A Pennsylvaniai Egyetem állatorvosa és viselkedéskutatója, Carlos Siracusa független véleménye szerint ebből még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, így ugyanis az egyik faj felnőtt példányait vetjük össze egy másik kölykeivel. Siracusa szerint a kutyákkal való összehasonlításnak több értelme lenne, ugyanakkor méltatta a kutatókat, hogy sikerült összehozniuk egy működő kísérletet a közismerten nehezen tanulmányozható macskákkal. Az eredményt eleve befolyásolta, hogy a nem együttműködő macskákat kihagyták a kísérletből.

A macskák gondolkodása tehát adott esetben képes képeket kötni szavakhoz, hogy ez az adottság örökletes vagy a háziasítás során fejlődött-e ki, még nem tudjuk.

(Live Science)

Klímaváltozás, környezettudatosság, fenntartható jövő.

Ezek nem csak trendi hívószavak, hanem a közös valóság, amiben mindannyian élünk. A Zöld Indexen mi is kiemelt figyelemmel foglalkozunk ezekkel a témákkal. Ha te is fontosnak tartod, hogy azoknak is élhető bolygójuk legyen, akik ma születnek, csatlakozz hozzánk a Zöld Indexen. Csatlakozom a Facebookon Tovább a zöld cikkekre