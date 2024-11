Formabontó külső, tabletek körében mezőnyverő hangzás és kedvező ár jellemzi a Lenovo Tab Plust, amelyet most nekünk is lehetőségünk adódott kipróbálni. Mutatjuk, mit érdemes tudni a Lenovo és a JBL együttműködéséből megszületett tabletről.

Kevés olyan gyártó van jelenleg a piacon, aminek tabletes portfóliója olyan kiemelkedő ár-érték arányú készülékekkel lenne telepakolva, mint a Lenovoé. A gyártó készülékeinek összeszerelési minősége remekül megállja a helyét a prémiumkategóriában is, és ha a teljesítmény tekintetében nincsenek is mindig az élen, az árral ezt remekül kompenzálják. Mindez igaz a vállalat különös megjelenésű tabletjére is, ami akkorát szól, hogy azt garantáltan nem felejti el – teszten a JBL együttműködésével készített Lenovo Tab Plus.

Hatalmasat szól

A tablet egy teljesen átlagos dobozban érkezik a vásárlóhoz, a manapság már megszokottnak mondható kiegészítőkkel – adatkábelt találunk a csomagolásban, hálózati adaptert azonban már nem. Az átlagos dobozból kiemelve a készüléket azonban egyből láthatjuk, hogy még véletlenül sem egy átlagos táblagéppel van dolgunk. A felső részeken még 7,7 milliméteres vastagsággal operál a készülék, lefelé haladva azonban hirtelen közel duplájára, 13,6 milliméteresre vastagodik, ami nem véletlen. A Lenovo Tab Plus ugyanis részben egy koncepció is – a gyártó a JBL-lel közösen állította össze a masinát, így az nem kevesebb, mint nyolc (!) hangszórót kapott, amiket lehetetlen nem észrevenni.

Ennek eredményeképp a Lenovo Tab Plus kétségtelenül a legjobban szóló tablet, ami eddig a szerkesztőségünkben járt,

a nagyobb méret azonban ne tévesszen meg senkit sem – elsősorban továbbra is egy tabletről és nem egy dedikált hordozható hangszóróról beszélünk, ami egyébként kapott egy kijelzőt. Összességében a hangzás remek és telt, filmek nézése és zenék hallgatása során is kiemelkedő élményt nyújtanak az oldalra néző JBL hangszórók, egy különálló egységet azonban azok nem váltanak ki. Bár egyértelmű, hogy a Lenovo a jobb hangzás érdekében döntött a felemás vastagság mellett, annak további előnyei is vannak – véleményünk szerint kézreállóbb egy vastagabb tabletet fogni, mint például egy papírvékony modellt, bár meg kell hagyni, mindkét megoldásnak megvan a maga előnye.

7 Galéria: Lenovo Tab Plus Fotó: Szollár Zsófi / Index

Az összeszerelés rendben van, szokásos Lenovo minőséget kapunk. Az alumíniumváz masszív, 650 grammos súlyával pedig még nehéznek sem mondható. Külön pluszpont jár a hátlapba okosan beépített támaszért, aminek segítségével – ahogy nevéből is kikövetkeztethetjük – kitámaszthatjuk a tabletet, így nincs szükség például plusz tok vásárlására.

Ár-érték bajnok

Az előlapot egy 11,5 hüvelykes, 1200 x 2000 képpontos, 90 hertzes IPS LCD-panel borítja, ami maximálisan 400 nites csúcsfényerő kibocsátására képes – ez az első olyan eleme a Lenovo Tab Plusnak, ahol egyértelműen érződik, hogy a gyártó visszább vett a specifikációkból a fogyasztói ár alacsonyabban tartásának érdekében. Mindösszesen 120 ezer forint környékén persze nem várhatunk OLED-technológiát, ebben az árkategóriában azonban már találkoztunk jobb LCD-kijelzővel. Ami azonban kiemelkedő, az a megnövelt képfrissítés, a 90 hertzes panelen simák és gyorsan az animációk, az egyértelműen kitűnik a 60 hertzes megjelenítők közül.

A motorháztető alatt egy MediaTek Helio G99-es chip ketyeg egy nyolcmagos processzor és egy Mali-G57-es grafikus gyorsító társaságában. A készülék teljesítménye átlagosnak mondható, erőforrás-igényes programok futtatására nem alkalmas a Lenovo Tab Plus, a mindennapokban azonban több mint elegendő a készülék ereje. Közösségi oldalak böngészésérére, olvasására, filmnézésre, tabletes játékok futtatására tökéletes a Tab Plus – a nyolc gigabyte memóriának köszönhetően pedig még a multitaskingról sem kell lemondanunk. Tárhelyből egyébként 128 gigabyte-ot kapunk, amit legfeljebb egy terabyte-os microSD-kártyával tovább bővíthetünk; ezért is jár a pluszpont.

7 Galéria: Lenovo Tab Plus Fotó: Szollár Zsófi / Index

Kamerákból kettőt kapott a tablet – egy nyolc megapixeles egységet az előlapra és egy nyolc megapixeleset a hátlapra. Ezek minősége ugyancsak átlagos, videóhívások lebonyolítására és néhány dokumentum szkennelésére elegendőek, ezen felül azonban nem alkotnak maradandót. Ami pedig az üzemidőt illeti: egy 8600 milliamperórás telep pihen a Tab Plusban, amivel garantált az egész napos üzemidő, a maximum 45 wattos töltési sebesség azonban nem a leggyorsabb.

Összegezve

Mindent összevetve tehát egy remek összeszerelési minőségű, kiemelkedő hangzású és abszolút formabontó tabletet kapunk a Lenovótól – ha kedveli az átlagostól eltérőt, semmiképp sem fog csalódni a készülékben. Bár a kijelző és a teljesítmény hagy némi kivetnivalót, a 120 ezer forintos ajánlott fogyasztói ár ezt egyértelműen kompenzálja, ennyi pénzért kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik a Lenovo Tab Plus, amit akár most is beszerezhet a viszonteladóknál.

Ez a szerkesztőségi tartalom a Lenovo támogatásával jött létre.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)