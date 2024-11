Mark Gurman, a Bloomberg elemzője ismét reflektorfénybe állította az Apple televízió ötletét, bár elmondása szerint is csupán egy bizonytalan elképzelésről van szó. Ettől függetlenül állítja: a vállalat újfent vizsgálja annak lehetőségét, hogy egy Apple márkájú televíziót dobjon piacra – egy olyan koncepciót, amelyet már több mint egy évtizede pletykák, spekulációk és bukások öveznek. Az almás televízióval kapcsolatos információmorzsák egészen 2011-ig nyúlnak vissza – aki akkoriban is olvasta az Apple-lel kapcsolatos híreket, tudja, hogy a Piper Jaffray elemzője rendszeresen megjósolta az Apple televízió érkezését, amiből aztán soha nem lett semmi.

A lap elemzőjének optimizmusa egy idő után már igazi mémmé vált a techvilágban, mivel éveken át szajkózta, hogy „idén, de legkésőbb jövőre” megérkezik az almás tévé. Aztán egyszer csak ő is belátta, hogy az Apple-nek egyáltalán nincsenek ilyen tervei – legalábbis nem olyanok, amelyeket napvilágra hoznának. Most azonban úgy tűnik, hogy a vállalat ismét elgondolkodott azon, hogy mégiscsak érdemes lenne beszállni a tévépiacra. De lenne ennek különösebb értelme? Ennek próbáltunk meg utánajárni.

Szinte biztos bukás lenne

Az elmúlt évtizedben a televíziók igazi tömegtermékekké váltak. A legnépszerűbb modellek már kifejezetten kedvező ár-érték arányt kínálnak 4K-felbontás és nagy, akár 65, 75 hüvelykes kijelzőméret mellett. Ugyan az Apple-t soha nem tántorította el egy szegmensbe való belépéstől az, hogy a sajátjuknál olcsóbb termékek is találhatók abban, a televíziók piaca mégis más – itt ugyanis sokkal nehezebb lenne olyan készüléket alkotniuk, amivel jóváírhatnák a tőlük megszokott prémiumárazást.

Az LG, a Samsung és a Sony már most olyan góliátok a tévépiacon, amelyek közé nehezen tudna beférkőzni az Apple,

arról nem is beszélve, hogy az almás vállalat a mai napig a fenti gyártóktól rendeli be a kijelzőket a saját készülékeibe is. Ettől függetlenül persze még belevághatnának egy saját televízió készítésébe, az azonban üzletileg szinte azonnali bukásra lenne ítélve – egy iPhone-nal, Apple Watchcsal vagy akár egy Mackel szemben ugyanis tévét nem 2-3 évente vásárol az ember.

Már most is van Apple TV

De nézzük meg, milyen előnyökkel bírhatna egy Apple televízió a már ma is beszerezhető LG vagy Samsung modellekkel szemben. A készüléken szinte biztosan a tvOS elnevezésű szoftver futna, amely az Apple saját fejlesztésű, kifejezetten nagy képernyős multimédia-fogyasztásra tervezett, már most is elérhető felülete. A televízió biztosan integrálható lenne az Apple-ökoszisztémába, továbbá az elemzők úgy gondolják, hogy a készülék még egy kamerát is kaphatna, hogy FaceTime-hívásokat bonyolíthassunk le rajta. Emellett garantált lenne a kiemelkedő hangzás és képi világ is – ezt leszámítva azonban egyszerűen nincs több olyan dolog, amellyel kitűnhetne a mezőnyből az Apple készüléke.

Csúcskategóriás megjelenítéssel, remek hangzással és letisztult dizájnnal rendelkező televíziót ugyanis már ma is találunk az LG, a Samsung vagy a Sony portfóliójában. Ami pedig az Apple-exkluzív dolgokat illeti, nos, arra ott van az Apple TV, és ezzel maga az Apple is tisztában van. Az Apple TV az almás gyártó multimédiás eszköze, amit tulajdonképpen bármilyen tévével összeköthetünk, ezzel felokosítva vagy feljavítva a felhasználói élményt.

Az Apple tehát ebben és még inkább az Apple Vision Próban látja a tévénézés jövőjét. A Vision Pro az Apple idén piacra kerülő, kiterjesztett valóságot használó szemüvege, ami nem ismer határokat, ha kijelzőméretekről van szó. Mivel a szemüveg képes a felhasználót egy teljesen virtuális térbe is áthelyezni, ezért azt az illúziót is létre tudja hozni, mintha egy 100 méter széles vásznat néznénk – a nappaliban lévő kanapén ülve. A készülék ugyan még brutálisan drága és csak néhány országban elérhető, mégis egyértelmű, hogy a vállalat ebben látja a jövőt; folyamatosan készítenek exkluzív élményeket a szemüvegre, amely a visszajelzések alapján egyedülálló élményben részesíti a felhasználókat.

