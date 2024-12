Figyelmeztet az FBI, a csalók egyre gyakrabban használják a mesterséges intelligenciát

Az Egyesült Államok szövetségi nyomozóirodája közérdekű közleményt tett közzé a mesterséges intelligencia segítségével elkövetett csalások kivédéséről.

Az FBI szerint az intelligens kép-, videó- és szöveggenerátorok nagyban megkönnyítették a bűnözők dolgát, akik így jóval kisebb energiabefektetéssel és jó minőségben tudnak megtévesztő információkat előállítani – írja a Bleeping Computer.

Az FBI megnevezett egy sor ilyen rosszindulatú mesterséges tartalmat is:

MI által generált képekkel és szövegekkel előállított, különböző csalásokra használt közösségi média profilok

MI által generált videó, fotó, vagy szöveg, ami hivatalos személynek, vállalatvezetőnek, vagy más hatalommal rendelkező személynek adja ki magát és pénzt vagy információt kér

Hamis promóciós anyagok és weboldalak, amelyek a célpontot hamis kriptovaluta befektetésre csábítanak

Hamisított pornográf felvételekkel zsarolnak

Természeti katasztrófák hamisított képeivel adakozásra szólítanak

Az FBI javaslata a védekezésre

családi jelszó vagy jelmondat alkalmazása a személyazonosság igazolására

gyanús részletek felismerése, például furcsa árnyékok, irreális mozgás, torz kezek

a mesterségesen klónozott hang felismerése a természetellenes hanglejtésből vagy szóhasználatból

a közösségi média fiókok privátra állítása a publikus tartalmak (kép, hang, mozgókép) mennyiségének korlátozása

a hívó fél lenyomozása, a hívás megszakításával és az állítólagos szervezet hivatalos számának hívásával

soha nem osszon meg személyes adatot idegennel online vagy telefonon

ne küldjön pénzt, kriptovalutát ismeretlennek

Az amerikaiak a gyanús esetekről, erre a célra létrehozott hivatalos felületen keresztül tehetnek bejelentést.

A mesterséges intelligencia rosszindulatú felhasználása egyébként a kisstílű bűnözésen is túlmutat: a Google kiberbiztonsági cége a Mandiant nemrég arról számolt be, hogy a észak-koreai hackerek magas rangú támogatókat deefake-elve épültek be fontos cégekbe, ahol kémkedtek és kártevő programokat telepítettek.

