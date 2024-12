Csaknem 400 százalékkal megnőtt az online csalások száma az elmúlt egy évben, a Microsoft mégis optimistán tekint a jövőbe, szerintük ugyanis a mesterséges intelligencia felhasználásánál nyerésre állnak a bűnözőkkel szemben. A hekkerek továbbra is a pszichológiai manipulációra építik fel a tevékenységüket, de a mesterséges intelligenciát is egyre többször hívják segítségül.

A Microsoft legújabb Digital Defence Report jelentése szerint világszerte egyre nagyobb számú, egyre gyorsabban végrehajtott és kifinomultabb támadásoknak vannak kitéve az egyéni felhasználók és szervezetek. A zsarolóvírusos támadások száma közel háromszorosára nőtt az elmúlt egy évben, és naponta 600 millió alkalommal éri valamilyen támadás a Microsoft-felhasználókat – derül ki a techvállalat honlapján közzétett jelentésből.

Mint írják, a bűnözők továbbra is a korábban megszokott pszichológiai manipulációt alkalmazzák elsősorban. Hódít a csalóknál az e-mailen és SMS-en keresztüli adathalászat, de egyre inkább elterjednek a telefonhívások is. Emellett igyekeznek kihasználni „a csalók igyekeznek kihasználni a felhasználói azonosítás folyamatának, a nyilvánosan elérhető szoftverek, illetve a hibásan működő, védelmi hézagokat tartalmazó operációs rendszereknek a sérülékenységeit” – írja a Microsoft.

A technológiai innovációkat alkalmazó csalások is durván nőttek: az úgynevezett tech spam-ek előfordulása a 2023-as hétezerről 2024-ben 100 ezerre nőtt, ami 400 százalékos emelkedés.

Az adatok szerint a támadásokat elkövető infrastruktúrák kétharmada két órán belül felszívódott, így szinte képtelenség őket elkapni.

A Microsoft szerint ez is jelzi, hogy a korábbiakhoz képest hatékonyabb kiberbiztonsági rendszerre van szükség.

Nem meglepő módon a kiberbűnözők is használni kezdték a mesterséges intelligenciát. Nem csak a privát hekkercsoportok, de az államok által fizetettek is a legújabb technológiát használják már az online bűncselekmények elkövetéséhez. A Microsoft több példát is felsorolt: a kínaiak képek generálására, az oroszok hangátalakításra használják leginkább az MI-t. Hozzáteszik, ez a módszer azonban még nem teljesen kiforrott – főleg a valósághűség terén akadnak problémáik –, ezért viszonylag kevesen dőlnek be ezeknek a csalásoknak.

A Microsoft a támadások növekedése ellenére optimista, szerintük ugyanis a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett kiberbiztonsági architektúra egyre jobb eredményeket produkál. Kiemelik azonban, hogy a biztonságot már nem lehet elérni a korábban alkalmazott módszerekkel „ehelyett alapjaiban kell újragondolni a kiberbiztonságot, amelyben fontos szerep hárul az egyéni felhasználókra, a szervezetek vezetőire és a kormányzati szereplőkre is”.