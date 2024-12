A Max streamingszolgáltató 2025 első negyedévétől a Max-tagok hozzáadásának lehetőségét fogja kínálni, ami hasonlít a Netflix feláras, vendégfelhasználós megoldására. A cég várakozásai szerint ez növelni fogja majd az előfizetői bázist és a bevételeket is.

A Warner Brothers tulajdonába tartozó Max is úgy döntött, hogy a Netflixhez hasonlóan leszámol a jelszómegosztókkal, jövő héten pedig „visszafogott” üzenetekkel el is kezdik ennek előkészítését – írja a The Wrap.

A részleteket JB Perette, a Warner Brothers Discovery Global Streaming and Interactive Entertainment vezérigazgatója és elnöke ismertette.

„Tulajdonképpen egy héten belül elindítunk néhány korai, visszafogott üzenetet. Értesítéseket fogunk küldeni azoknak a felhasználóknak, akikről úgy gondoljuk, hogy valószínűleg intenzívebben használják a szolgáltatást, mint azt a saját előfizetésük indokolná” – fogalmazott a vezérigazgató a Wells Fargo által rendezett technológiai és médiakonferencián.

Hozzátette, hogy „művészet és tudomány” kitalálni, hogy egy felhasználó megosztja-e a jelszavát, vagy épp nyaraláson vagy üzleti úton van.

Fokozatosan, ahogyan az adatokhoz jutunk […] elkezdjük kitalálni, néhány explicit és implicit jelzéssel

– tette hozzá.

Mindez azt jelenti, hogy a vállalat 2025 első negyedévétől a Max-tagok hozzáadásának lehetőségét fogja kínálni, ami hasonlít a Netflix feláras, vendégfelhasználós megoldására. A cég várakozásai szerint a szigor növelni fogja majd az előfizetői bázist és a bevételeket, mert a felhasználóknak dönteniük kell majd, hogy saját előfizetést indítanak, vagy felárat fizetnek az eddigi, nem általuk kezelt fiók megtartásával.