Az Arc böngésző a The Browser Company nevű startup fejlesztése, ami teljesen újragondolja az internetes böngészés élményét. Ahogy azt tesztünkben is írtuk, az Arc a hagyományos böngészőkkel szemben innovatív kezelőfelülettel rendelkezik, amely az oldalsó panelre helyezi a hangsúlyt, emellett azonban számos produktivitást növelő eszközzel is rendelkezik. Tulajdonképpen az Arc nem csupán egy böngésző, hanem egy kreatív munkaterület, amelyet teljes mértékben igényeire szabhat a felhasználó.

A modern igényekhez igazított funkcióival és közösségvezérelt fejlődésével az Arc egyértelműen a jövő böngészőjének ígéretét hordozza magában, miközben új szintre emeli a hatékonyságot és az egyediséget. A kérdés már csak az, hogy meddig. A The Browser Company ugyanis a napokban hivatalosan is bejelentette, hogy egy új böngésző fejlesztésébe kezdtek. Megijedni nem kell, az Arc támogatása ettől nem szűnik meg, a vállalat ígéretei szerint továbbra is érkeznek majd a frissítések a böngészőhöz, azonban rendkívüli izgalommal várják, hogy új fejlesztésüket is nyilvánosságra hozzák.

Diának hívják majd

A The Browser Company vezérigazgatója, Josh Miller már októberben elhintette, hogy egy mesterséges intelligencia-központúbb terméken dolgoznak – nemrégiben kiderült, hogy a projekt a Dia nevet viseli majd. A TBC új fejlesztése egy olyan webes böngésző lesz, amelynek célja a mindennapi internetes feladatok egyszerűsítése lesz a mesterséges intelligencia segítségével. A teaser szerint a Diában számos, máshonnan már ismerős, MI-alapú funkció megtalálható lesz. Ide sorolható, például a „write the next line”, amely az internetről képes begyűjteni információkat, de ide sorolható még a „give me an idea” és a „summarize a tab” is.

A Dia előnye, hogy az összes böngészőablakban megnyitott tartalmat képes kontextusában értelmezni,

így például képes Amazon-linkeket másolni megnyitott lapokról, majd ezeket egy e-mailbe beilleszteni a felhasználó utasítása alapján. A The Browser Company weboldalán található üzenet szerint a Diában a mesterséges intelligencia nem egy alkalmazásként vagy egy gombként fog létezni. „Úgy gondoljuk, hogy ez egy teljesen új környezet lesz, amely jelen esetben egy webes böngészőre épül” – fogalmaztak. A bemutató videóban azt is láthatjuk, amint a Dia a felhasználó nevében végez műveleteket azáltal, hogy a felhasználó parancsokat ír be a címsorba. Megkerestethetünk a Diával tehát egy adott dokumentumot egy leírás alapján, majd elküldhetjük azt egy megadott e-mail platformon keresztül, mindössze néhány szó begépelésével.

A legérdekesebb azonban egy harmadik funkció, aminek segítségével a Dia összetettebb feladatokat is képes elvégezni, akár automatikusan. Például képes bevásárlólistát készíteni, majd egy online webshopban a termékeket egyenesen a virtuális kosárba helyezni.

Érdemes lesz váltani?

A The Browser Company új fejlesztését egyelőre még nem lehet kipróbálni, a fejlesztő szerint a Dia valamikor 2025 első felében jelenhet meg – először csak bétaként. A prezentált funkciók egyértelműen impozánsak, így érthető, ha valakit izgalomba hozott az új böngésző. Azt azonban érdemes észben tartani, hogy jó néhány funkciót már most is használhat más gyártók alkalmazásaiban. A Samsung telefonokon elérhető Galaxy AI például már évek óta képes összegezni weboldalak tartalmait, ahogy bevásárlólistát is tud készíteni – igaz, a termékeket nem rendeli meg helyettünk. Ugyanez igaz a folyamatosan fejlődő Apple Intelligence-re is, de a The Browser Company korábbi fejlesztésében, az Arcban is találhatunk mesterséges intelligencia-alapú megoldásokat.

(Borítókép: The Browser Company)