2024-ben a Team Asobi átlal fejlesztett PlayStation konzol platformer játék at AstroBot nyerte a legjobb számítógépes játékokknak járó szakmai díjat. Az esélyesnek tartott Black Myth: Wukongot és az Elden Ring: Shadow of the Erdtreet is legyőző játék a legjobb családi játék, legjobb akció ják és legjobb rendezés díját is elnyerte.

A közönségdíjat a kínai mitológiát feldolgozó Black Myth: Wukong kapta. Az díjátadón színpadán a népszerű rapper Snoop Dogg és Harrison Ford is megjelent. Az eseményt online közvetítését 118 millióan követték.

A rangos díjat tavaly a Baldur's Gate 3 kapta.

(BBC)