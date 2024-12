Manapság rendkívül nehéz jó ajánlatot találni a 200 ezer forint környékén mozgó laptopok között, ez az árszegmens ugyanis talán a legtelítettebb – az Apple-t leszámítva mondhatni az összes ismertebb gyártó kínál készüléket a középkategóriában. Éppen ezért nagyon könnyen mellé is lőhetünk a választásunkkal, de egy kis odafigyeléssel kiemelkedő teljesítményű készüléket is találhatunk – alábbi cikkünkben az utóbbira hozunk egy példát. Mutatjuk, mire képes az Asus ExpertBook P1, haveroknak csak P1503CVA, mely a gyártó ismertetése alapján főként a Lenovo V15 és HP 250-es belépő üzleti modellek körül kavarná fel az állóvizet.

Bírja a strapát

Mivel egy középkategóriás készülékről beszélünk, alumíniumházról nem igazán szabad álmodozni. Az ExpertBook P1 műanyag borítást kapott, ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a laptop ne lenne strapabíró. Az Asus annak érdekében, hogy a szkeptikusabb potenciális vásárlókat is meggyőzze, katonai minősítéssel is ellátta azt ExpertBookot, tehát a készülék az átlaggal szemben épphogy jobban bírja a gyűrődést; a laptop zsanérja a gyártó szerint például 50 ezer nyitás/csukás után is sértetlen marad, ami nagy szó, tekintve, hogy az ilyen típusú laptopoknál ez az egyik fő meghibásodási ok.

Ugyancsak pluszpont jár a csatlakozókért, az ExpertBookon tulajdonképpen mindent megtalálunk, ráadásul ezek kasznin belül meg is lettek erősítve, tehát a szokványos megoldásoknál időtállóbb használatot ígérnek. A készülék bal oldalán két USB-C port, egy HDMI-port, egy USB-A port és egy jackcsatlakozó figyel ránk, míg a jobb oldalon egy Kensington-lock, egy ethernet-port és egy újabb USB-A csatlakozó vár ránk; egyedül csak egy SD-kártya-olvasót hiányolunk a repertoárból. A felsorolásból egy dolog kimaradt, a dedikált töltőcsatlakozó, ez azonban nem véletlen – az ExpertBook P1-en ugyanis nincs ilyen.

A készüléket – akárcsak a telefonokat vagy a tableteket – egy USB-C kábellel tudjuk tölteni,

így soha nem kell azon aggódnunk, hogy hol találunk kompatibilis csatlakozót. Ez szintén azon „extrák” egyike, amit a neves amerikai és kínai rivális modelljei ebben a szegmensben nem nyújtanak – rákényszerítve a felhasználókat egy dedikált töltő használatára és hordozására. Az Asus emellett a biztonságra is figyelt: a laptopban ott pihen egy Trusted Platform Module (TPM) 2.0, de kiemelendő a fizikai webkamera-takaró és a touchpadbe épített ujjlenyomat-olvasó is, amelynek segítségével egy érintéssel bejelentkezhetünk a Windowsba. Ha már a biztonságról van szó, a kibertámadások és adathalászati kísérletekről szinte naponta olvasva, megnyugtató lehet a behatolásérzékelés és a hozzá hasonló kísérletek megjegyzése, mely nemhogy az ebben az árszegmensben kapható, átlagfelhasználókat célzó gépekre, de még a belépő üzleti modellek többségére sem jellemző.

A teljesítménnyel sem lesz baj

A billentyűzeten gépelni remek, pluszpont jár a teljes értékű kiosztásért. Jobb oldalon dedikált numerikus részt kapunk, de találunk Copilot-gombot is a jobb oldali Windows-gomb helyén. Háttérvilágítás sajnos nincs, amelynek hiánya fájó, de talán még megengedhető ebben az árkategóriában. Az olcsóbb üzleti megoldások sokszor jó pár éves technológiára támaszkodnak, melyek épphogy ki tudják elégíteni a levelezésben, prezentációk készítésében és Excel-táblák használatában kimerülő általános üzleti igényeket. Ezzel ellentétben az ExpertBook P1-et akár egy 13. generációs Intel Core i7-es processzorral is felszerelhetjük, a nálunk járó tesztpéldányban egy i7-13700H chip ketyegett. Memória tekintetében akár 16 gigabyte-tal is kérhetjük a laptopot, míg tárhelyből egy terabyte-tal rendelkezett a nálunk járó modell – ez azonban nem feltétlenül mérvadó,

a laptop felépítése ugyanis lehetőséget ad a felhasználónak ahhoz, hogy szabadon cserélje a memóriát és a tárhelyet; tehát vásárlás után is tudjuk fejleszteni az ExpertBookot.

Az i7-es lapkának köszönhetően a laptop teljesítménye nagyon rendben van, a Windows 11 tükörsimán futott a készüléken; hétköznapi feladatokkal, dokumentumok, táblázatok, prezentációk szerkesztésével aligha lehet azt megakasztani. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy dedikált videókártya hiányában játékok futtatására nem igazán alkalmas az ExpertBook. Ettől eltekintve azonban az Asus laptopjára nagyon könnyen lehet „a laptopként” hivatkozni, egy olyan készülékről van szó, ami az átlagfelhasználók igényei mellett a mikro-, kis- és középvállalkozások dolgozóit és rendszergazdáit is jó eséllyel tökéletesen ki tudja elégíteni.

A 15,6 hüvelykes Full HD kijelző ráadásul ugyancsak a tökéletes középpont a hordozhatóság és a kellő méretű munkafelület között. Az Asus ExpertBook P1 már most beszerezhető az Asus saját weboldaláról 148 ezer forintos indulóáron, de viszonteladók kínálatában is rátalálhat a laptopra.

Ez a szerkesztőségi tartalom az Asus támogatásával jött létre.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)