Akárcsak bármely más app, úgy a brit közmédia applikációja is értesítéseket küld különféle hírekről a felhasználóknak, ezek egyikét az Apple mesterséges intelligenciája azonban úgy összegezte, hogy Luigi Mangione – aki a gyanú szerint december 4-én New Yorkban meggyilkolta a UnitedHealthcare biztosítótársaság vezérigazgatóját – öngyilkos lett. A valóságban azonban Mangione továbbra is rendőrségi őrizetben van, így a hír nemcsak pontatlan, hanem teljesen alaptalan is volt. Az üggyel többek között ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesebben.

Mint ismeretes, az értesítések összegzése egy iOS 18.1-ben debütáló funkció, minek lényege, hogy az Apple Intelligence egy értesítésben foglalja össze többnek a tartalmát, hogy a felhasználó könnyebben láthassa, miről is kapott jelzéseket.

Azonban, ahogyan ez az eset is mutatja, a rendszer nem mindig képes pontosan értelmezni a tartalmakat.

Nem ez az első alkalom, hogy az Apple mesterséges intelligenciája megkérdőjelezhető eredményt produkált. Egy korábbi, kevésbé súlyos esetben az Apple Intelligence egy szakításról szóló üzenetet összegzett megkérdőjelezhető módon; ezen viszont inkább csak nevettek az internetezők.

Fotó: bbc

A BBC azonban eszkalálná a történteket, jelenleg egy külön cikkben kérik számon az Apple-t, arra hivatkozva, hogy az iOS-es funkció megrontja hírnevüket; a felhasználók ugyanis a BBC-hez és nem az Apple-höz köthetik a téves tájékoztatást. Az Apple egyelőre nem kommentálta a történteket.