Nemcsak kicsi és hordozható, hanem kellően erős is az Asus új 14 hüvelykes laptopja, ami akarva-akaratlanul is remek kihívója lehet a MacBook Aireknek. Ugyan árban bőven az almás laptopok felett áll a Zenbook S 14, de specifikációk tekintetében is sokkal többet mutat az Asus gépe egy MacBook Airrel szemben; adott az OLED-kijelző, a széles körű csatlakozókínálat és a hosszú üzemidő is. Mutatjuk, mit érdemes tudni az Asus Zenbook S 14-ről.

Míg teljesítmény, hordozhatóság és megbízhatóság terén néhány évvel ezelőtt még bombabiztosan a MacBookok vezettek, addig mostanra már sokkal kiegyenlítettebb lett a szféra – számos gyártó képes olyan ultrabookot készíteni, ami nemcsak felveszi a versenyt az almás laptopokkal, hanem ha úgy van, le is körözi azokat. Ékes példa erre az Asus Zenbook sorozata, amelynek S 14 modellje járt nálunk. A készülék nemcsak rendkívül jól néz ki, de csatlakozókkal is kellően fel van szerelve, emellett pedig erőből sincs benne hiány; mutatjuk, mit érdemes tudni a készülékről.

A Zenbook egy mondhatni hagyományos kartoncsomagolásban érkezik a vásárlóhoz, a dobozban a laptopon felül egy 65 wattos USB-C-s hálózati adaptert találunk csak – értelemszerűen ezzel tudjuk majd tölteni a készüléket. Pluszpont, hogy újabb termékei esetében az Asus is átállt már az egységes hálózati csatlakozókra, külön szabvány helyett bármilyen USB-C-s kábellel energiához juttathatjuk a gépet; akár egy erősebb telefontöltőhöz is csatlakoztathatjuk. Az S 14 összeszerelési minősége kiváló, a ház teljes egésze alumíniumból készül, a fedlap azonban extra figyelmet kapott,

itt az Asus saját fejlesztésű ceraluminum borításával találkozhatunk,

amiről korábban már írtunk a Zenbook S 16 OLED-ről készült tesztünkben. Röviden és tömören egy matt, selymes tapintású felületről van szó, ami nemcsak prémiumérzettel, hanem ellenállósággal is ellátja a készüléket. És ha már a kinézetnél tartunk: mindösszesen 1,1 centiméteres vastagságával és 1,2 kilogrammos súlyával a Zenbook S 14 egy rendkívül könnyű és hordozható laptop, a legjobb az egészben pedig az, hogy mindez nem megy a teljesítmény kárára.

10 Galéria: Asus Zenbook S 14 Fotó: Szollár Zsófi / Index

Már-már hibátlan kijelző

Az előlapot egy rendkívül vékony keretek közé fogott, 14 hüvelykes, 2880 x 1800 képpontos, 16:10-es képarányú Asus Lumina OLED-panel borítja, ami maximum 500 nites fehérfényerő kibocsátására képes HDR-tartalmak esetén. Ez ugyan nem a legtöbb, amit laptopkijelző esetében eddig láttunk, sőt, bőven elmarad a fényesség az élmezőnytől – ettől függetlenül azonban egy bravúros megjelenítőt kapunk. Főleg annak tudatában, hogy a panel támogatja a 120 hertzes képfrissítést, válaszideje mindösszesen csak 0,2 milliszekundum, emellett pedig a DCI-P3-as színskála 100 százalékát is meg tudja jeleníteni.

A billentyűzeten remek gépelni, a gombok kellő mélységgel rendelkeznek, ami azonban rendkívül zavaró, az a bekapcsológomb elhelyezése, az ugyanis nem a funkciósáv jobb szélére, hanem a delete gombbal felcserélve, egy hellyel beljebb került, akárcsak a 16 hüvelykes modell esetében. Ettől eltekintve különösebb panasz nem lehet a billentyűzetre; Copilot + PC-ként ráadásul az Alt Gr jobb oldalán már ott pihen a Copilot gomb is, ami a Microsoft MI-asszisztensét hívja elő. Numerikus rész nincs, cserébe azonban a trackpad hatalmas és kifejezetten reszponzív, továbbá támogatja az Asus egyedi gesztusvezérléseit is: jobb oldalán lefelé vagy felfelé simítva a Zenbook fényerejét állíthatjuk, míg ugyanezzel a mozdulattal a trackpad bal oldalán a hangerőt szabályozhatjuk.

Ahogy korábban említettük, portok tekintetében sem szűkölködik a Zenbook, a készülék bal oldalán egy HDMI-, két USB-C valamint egy jackcsatlakozó vár minket, míg a jobb oldalon egy USB-A csatlakozó – a 16 hüvelykes modellel ellentétben ide már nem fért el az SD-kártya-olvasó, ami elég nagy negatívum, főleg a kreatíviparban dolgozók számára. Ami azonban van a 14 hüvelykes Zenbookban is, az a Widows Hellót is támogató infravörös előlapi kamera, amivel villámgyors az arcfelismeréses bejelentkeztetés.

10 Galéria: Asus Zenbook S 14 Fotó: Szollár Zsófi / Index

Így kell kinéznie egy ultrabooknak

A ZenBook S 14 belsejében egy második szériás Intel Core Ultra 7-es chip ketyeg, annak is a 258V jelzésű darabja – ennek értelmében egy nyolcmagos felállást kapunk, amely akár 4,8 GHz-es teljesítményt is képes elérni. Dedikált grafikus gyorsító nincs, az Intel Ultra 7-es lapkába épített Intel Arc Graphicsot használhatjuk, ami egyébként meglepően jól muzsikál – akár régebbi játékok futtatására is használhatjuk a gépet. Memóriából 32 gigabyte áll a rendelkezésünkre, míg tárhelyből egy terabyte, ami természetesen SSD. Copilot+ PC lévén dedikált AI chipet, azaz Neural Processort is találunk a laptopban, amelynek teljesítménye elérheti az akár 47 TPOS-t is. Kiemelendő továbbá, hogy a Zenbook S 14 egyike azon kevés laptopoknak, amelyek már támogatják a WiFi 7 szabványt.

Üzemidő tekintetében szintén virágos a helyzet, annak ellenére is, hogy nem ARM-alapú lapka van a Zenbookban. A 72 wattórás akkumulátor akár 10-12 órás üzemidőt is képes garantálni, tehát egy teljes munkanapot is végigdolgozhatunk a laptopon, bírni fogja azt. Összességében pedig ez a készülék legnagyobb előnye is: köszönhetően a prémiumanyag-használatnak, specifikációknak és összeszerelésnek, a Zenbook S 14 tökéletes munkagép, emellett pedig szórakozásra is alkalmas. AAA játékokat persze nem fog a laptopon futtatni, amennyiben azonban olyan ultrabookot keres, amelyben megbízható társra lelhet, így az Asus új dobásával semmiképp sem fog mellélőni. A Zenbook S 14 már beszerezhető az Asus weboldalán fehér és szürke színben – nálunk az utóbbi modell járt.

A készülék egyetlen valódi hátránya annak ára, a Zenbook S 16-hoz hasonlóan itt is úgy érezzük, hogy vastagon fogott az Asus ceruzája; a jelenlegi 732 ezer forintos ajánlott fogyasztói ár meglehetősen borsos. Persze ezért cserébe jár az egy terabyte-os tárhely, a 32 gigabyte LPDDR5X memória és a Series 2-es Intel Core Ultra 7-es chip, amihez fogható specifikációt a MacBook Airek esetében még össze sem tudunk állítani – mégis nehéz attól eltekinteni, hogy a Zenbook ára egy kisebb vagyon.

Ez a szerkesztőségi tartalom az Asus támogatásával jött létre.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)