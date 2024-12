Jonathan, a Seychelle-szigeteki óriásteknős 192 éves születésnapját ünnepelte december 4-én – legalábbis hivatalosan. A Kultúra.hu cikkéből kiderül, hogy a világ legidősebb szárazföldi állataként ismert teknős életkorát ugyanis nem lehet biztosra tudni, csak becsülni. Amikor 1882-ben Szent Ilona kormányzójának ajándékozták, Jonathan már teljesen kifejlett volt, tehát legalább ötvenéves lehetett, de egyes kutatók szerint még idősebb.

Jonathan nemcsak korával, hanem történelmi „szemtanúként” is lenyűgöző.

1832-ben, feltételezett születésekor alapította meg Széchenyi István a Hídegyletet, ekkor szűnt meg az angol gyarmatokon a rabszolgaság, ebben az évben hunyt el Johann Wolfgang von Goethe és született meg Gustave Eiffel.

Bélyeg feltalálása, két világháború

Jonathan élete alatt tanúja volt a bélyeg feltalálásának, a telefon és a fényképezés megszületésének, két világháborúnak, valamint a Szovjetunió felemelkedésének és bukásának. Viktória királynő uralkodása alatt már Szent Ilona szigetén bóklászott, ahol ma is szabadon kószál a kormányzó házának kertjében. Ez az a sziget, ahová Napóleont 1815-ben száműzték.

Bár Jonathan vak, és elvesztette szaglását, egészségi állapota jó. Az óriásteknős híres energikus természetéről, és még most is érdeklődést mutat társai, Emma és Fred iránt. Helyi ikonként Jonathan a sziget ötpennys érméjén is szerepel.

Jonathan hosszú életének titka részben a teknősök evolúciós adottságaiban rejlik. A kutatások szerint az óriásteknősök sejtjei hatékonyan küzdenek az öregedéssel és a rákkal szemben, valamint a védelmet nyújtó páncéljuk is segíti őket abban, hogy tovább éljenek. Az őshonos Seychelle-szigeteki teknősök általában 150 évig élnek, de Jonathan messze felülmúlta az átlagot.

Szent Ilona lakossága büszke Jonathanra, aki nemcsak a történelem része, hanem az emberiség és a természet kapcsolatának szimbóluma is. Ha minden jól megy, Jonathan hivatalosan is beléphet harmadik évszázadába, bizonyítva, hogy a lassúság nem csupán erény, hanem néha maga az örökkévalóság.