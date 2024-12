A Bész istent ábrázoló edényben, amelyet valószínűleg rítusokhoz használtak, pszichedelikus növények, emberi testnedvek és méz maradékait is kimutatták.

Egy ókori egyiptomi ivóedényben, amely Bész istent ábrázolja – aki az anyák, gyerekek és a szexualitás istene volt –, hallucinogén növények és más szokatlan összetevők nyomait fedezték fel a kutatók. A Tampa Művészeti Múzeum gyűjteményében található, i. e. 2. századra datált edény tanulmányozása során pszichedelikus növényi maradványokat, emberi testnedveket, mézet, búzát, szezámmagot, élesztőt és édesgyökeret azonosítottak – írja a Kultúra.hu a hyperallergic.com cikkét szemlézve.

Bódító és nyugtató

Az edény egyik különlegessége, hogy kimutatták benne a szír rutát is, amely képes álomszerű víziókat okozni, de fájdalomcsillapításra is jó. Ugyanakkor szülésbeindítóként vagy abortuszhoz is használhatták.

Ezen kívül a kék vízililiom, az egyiptomi lótusz maradványai is jelen voltak az elegyben, ami

enyhe bódító és nyugtató hatásáról ismert.

A kutatók emellett emberi vér, anyatej és nyálkahártyából származó testnedvek nyomait is megtalálták. Ezek az összetevők arra utalnak, hogy az italt valószínűleg nem mindennapi fogyasztásra szánták, hanem rituális vagy ünnepi alkalmakkor használták, talán termékenységi szertartások, szüléssel kapcsolatos rítusok vagy isteni inspiráció keresése céljából.

Davide Tanasi, a kutatás egyik vezetője szerint a felfedezés tudományos bizonyítékot szolgáltat az egyiptomi mítoszok mögötti valóságra, és segít megérteni az egyiptomi vallás kevéssé ismert aspektusait. Az edény és az abból származó leletek bepillantást nyújtanak a Bész isten tiszteletére végzett szertartásokba, amelyeket valószínűleg a gízai piramisok melletti Szakkarában, a Bész-kamrákban végeztek.

