2000 elején a 3M vegyipari óriás tudósai megdöbbentő felfedezést tettek: A PFA-nak is nevezett, a tapadásmentes serpenyőkben, foltálló szőnyegekben és sok más termékben használt, gyakorlatilag elpusztíthatatlan „örök vegyi anyagok” magas szintje bukkant fel az ország szennyvizében.

A kutatók aggódtak. Az adatok arra utaltak, hogy a 3M által gyártott mérgező vegyi anyagok mindenütt jelen vannak a környezetben. A vállalat kutatásai már összefüggésbe hozták az expozíciót a születési rendellenességekkel, a rákos megbetegedésekkel és egyebekkel is.

A szennyvíziszapot Amerikában országszerte trágyaként használják a mezőgazdasági területeken, amit a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) is ösztönzött. A PFA-k jelenléte a szennyvízben azt jelentette, hogy ezeket a vegyi anyagokat akaratlanul is elterjesztették a földeken szerte az országban.

A környezetvédelmi hivatal mindent tudott

A 3M nem tette közzé a kutatást, de a The New York Times által áttekintett dokumentumok szerint a vállalat megosztotta az eredményeket az EPA-val egy 2003-as találkozón. A kutatásról és arról, hogy az EPA tudott róla, korábban nem számoltak be.

Ma az EPA továbbra is támogatja a szennyvíziszapot mint műtrágyát, és nem követeli meg a PFA-k vizsgálatát, annak ellenére, hogy a bejelentők, akadémikusok, állami tisztviselők és az ügynökség belső tanulmányai az évek során szintén aggályokat vetettek fel a szennyezéssel kapcsolatban.

Ezek nagyon összetett vegyszerkeverékek. A talaj lényegében tartósan szennyezetté válik

− mondta David Lewis, az EPA egykori mikrobiológusa, aki az 1990-es évek végén már korán figyelmeztetett az iszap mezőgazdasági területekre való kijuttatásának kockázataira.

Lewis és mások aggodalmait akkoriban nem vették figyelembe.