A TauRX nevű aberdeeni kis brit cég által kifejlesztett tabletta a preklinikai vizsgálatok szerint úgy működik, hogy megakadályozza a tau nevű fehérjecsomók felhalmozódását az agyban − írja a The Telegraph.

Ha a gyógyszert a Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) és a National Institute of Health and Care Excellence (Nice), az NHS kiadásokat felügyelő szerve is jóváhagyja, az évtizedek óta a legnagyobb előrelépést jelentené a demens betegek kezelésében.

Azután, hogy az év elején két gyógyszert is elutasítottak az NHS-ben való felhasználásra költségtényezők miatt, annak ellenére, hogy az MHRA jóváhagyta őket.

A The Telegraph az év elején hozta nyilvánosságra, hogy bár mind a lecanemab, mind a donanemab − amelyeket intravénás infúzióban adnak – bizonyítottan lassítja az Alzheimer-kór előrehaladását, és további éveket kínál az egészséges élethez, az NHS betegei számára nem lesznek elérhetőek.

A HMTM mögött álló kutatók szerint a szer a tau csomók feldarabolása révén fejti ki hatását, ami javíthatja az agy képességét a kémiai hírvivő anyagok továbbításában.

A tau elleni terápia úgy működik, hogy megállítja a fehérje felhalmozódását és a toxikus fibrillumok kialakulását, amelyek feltehetően károsítják az idegsejteket, és kognitív hanyatláshoz vezetnek.

Az NHS tisztviselői úgy vélik, hogy egy szájon át szedhető gyógyszer, mint például a HMTM, enyhíthetné a lecanemab és a donanemab költségeinek egy részét, mivel nem lenne szükség heti két vagy négy, akár egyórás kórházi kezelésre a gyógyszer beadásához, és otthon is könnyen bevehető lenne.