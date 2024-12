Csokireneszánszot élünk éppen. Itt van a dubaji csoki, amiért mindenki megőrül, és a neves gyárak is folyamatosan új és új ízekkel kísérleteznek, hogy elnyerjék a vásárlók szívét.

Na persze csak addig, amíg még van kakaó, és meg tudják fizetni. Ugyanis időről időre felröppen a hír, hogy lassan az elit kiváltsága lesz a barna édesség, annyira emelkedik a kakaó ára. Ne legyen ez igaz, és együnk annyi csokit, amennyi belénk fér, ha nem aggasztanak minket a „csokikilók”,

de van-e határa a féktelen habzsolásnak? Mennyi csoki lehet már káros a szervezetre?

A New York Post szerint a túl sok csokievés végzetes is lehet. Az közismert, hogy a csokoládé hizlal, fogszuvasodást okoz, megnöveli a szívbetegség, a 2-es típusú cukorbetegség és a magas koleszterinszint előfordulásának kockázatát. De halálos is lehet?

A válaSz Igen, a kakaóbab serkentő hatású teobrominvegyülete miatt, ami nagy mennyiségben mérgező lehet.

Ez megzavarja az idegrendszert, a légzőrendszert, a szív- és érrendszert, túlzott vizeletürítést eredményez. Nagyon nagy mennyiségben erős szívdobogást, izzadást, remegést, étvágytalanságot, fejfájást és vérnyomáscsökkenést idézhet elő.

De mennyi az annyi? Egy körülbelül 68 kilogrammos embernek 68 000 mg teobromint kellene megennie ahhoz, hogy az már mérgező legyen a szervezetére. De ez a teobrominmennyiség csokoládétípusonként változik, például a fehér csokiban – kakaó híján – nem sok van, de a tejcsokiban már több (2,4 mg teobromin grammonként), az étcsokiban (5,5 mg grammonként) és a főzőcsokiban (16 mg/gramm).

Vagyis: még a főzőcsokival számolva is több kilót kellene valakinek rövid idő alatt elfogyasztania ahhoz, hogy veszélyes legyen a csokoládéevés, legalábbis egy felnőtt szervezet esetén.

Közismert, hogy az állatok még rosszabb helyzetben vannak, mert nem is tudják megemészteni a teobromint, ezért sem szabad adni kutyáknak, macskáknak vagy madaraknak. Kutyáknál a vegyület halálos dózisa 100-500 mg testtömeg-kilogrammonként.

Ha a kedvencünk a tudtunk nélkül fogyasztott csokit, a következő tünetekből gyanakodhatunk a mérgezésre: hányás (akár vér), fokozott szomjúság, zihálás, nyugtalanság, túlzott vizelés, erős szívdobogás. Ezek a csokievést követő 2-12 órán belül jelentkeznek.