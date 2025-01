Az Apple 95 millió dolláros egyezségben állapodott meg azokkal a felhasználókkal, akiknek beszélgetéseit a Siri digitális asszisztens véletlenül rögzítette. Az előzetes egyezség, melyet kedd este nyújtották be a kaliforniai Oakland szövetségi bíróságán, jelenleg Jeffrey White amerikai kerületi bíró jóváhagyására vár.

95 millió dollár értékű megegyezéssel zárult az Apple ellen indított csoportos per. A pert azért indították, mert a Siri digitális asszisztens véletlenül rögzítette a felhasználók beszélgetéseit. Az így megszerzett adatokat ezután a cég hirdetési rendszerén ezután személyre szabott reklámok küldésére használták fel.

A megegyezés azt jelenti, hogy az Apple nem ismerte el, hogy megsértette volna a termékeit használók magánélethez fűződő jogait, mert a Siri véletlenül aktiválódott. Az amerikai iPhone-tulajdonosok így készülékenként 20 dollár kártérítésre jogosultak, amennyiben eskü alatt vallják, hogy nem indították el az asszisztenst.

A hangvezérelt Siri 2010 egyik nagy szenzációja volt, ez az első olyan széles körben elterjedt hangfelismerő program, amely felhasználók szóbeli kérdéseire képes válaszolni és reagálni. A programot nevének kimondásával vagy a „Hé, Siri!” rikkantással lehet elindítani, ami azt feltételezi, hogy a készüléknek mindig aktív mikrofonnal kell várnia a szóbeli instrukciót. Ez ugyan önmagában még nem eredményezné a környezet véletlen lehallgatását, de a programmal előfordulhat, hogy egy zajt vagy tüsszentést tévesen aktiváló utasításként értelmez.

A per a The Guardianben 2019-ben megjelent cikk nyomán indult, amelyből kiderült, hogy külső cégek minőségbiztosításán dolgozók rendszeresen találkoznak olyan felvételekkel, amelyeken bizalmas egészségügyi adatok hangzanak el, szexuális tevékenység, vagy épp kábítószer-vásárlás hallható. Kiderült, hogy a Sirinél nagyon gyakori a téves aktiválás, például egy cipzár hangjára is elindul. Az Apple a cikk után azonnal bocsánatot kért és jelezte, hogy gondoskodik róla, hogy a rendszer ne tároljon ilyen felvételeket.

A pert indítók között egy kiskorú is volt. A perben elhangzott, hogy a felhasználók privát beszélgetésben cipőt vagy éttermet említve célzott hirdetéseket kezdtek kapni, de olyan is volt, aki orvosával

egy műtétről folytatott beszélgetés után kapott meglepő ajánlatokat.

A megegyezés a Siri működésének 2014 és 2024 között eltelt egy évtizedére vonatkozik. A 2024-ben 93,74 ezer milliárd dolláros hasznot hozó Apple a megegyezésben vállalt összeget mintegy kilenc óra alatt termeli ki.

Az Apple az első volt a piacon hangvezérelt asszisztensével, de nem az egyetlen, aki jogi problémákba futott miatta: a felpereseket képviselő ügyvédi iroda a most lezárthoz hasonló pereket folytat a Google és az Amazon ellen is.

(CNN, The Verge, ZDNet)