Véget ért egy korszak – mostantól már magyar felhasználók is találkozhatnak a Disney+ azon üzenetével, melyben arra hívja fel a streamingszolgáltató a figyelmet, hogy egy előfizetés csak egy háztartáson belül használható; tehát a Netflix után a Disney+ is betiltotta a jelszómegosztást.

Ahogy arról az Index is beszámolt, a Disney korábban elmondta, a jelszavak megosztásának visszaszorítása tesztjelleggel egyes országokban tavaly nyáron kezdődött – a jelek szerint mostanra azonban globálisan is bevezették azt. A változástól azt remélik, elősegíti az előfizetői regisztrációk számának gyors növekedését, a Netflix ugyanis a felhasználók lázadása ellenére hatalmasat kaszált azon, hogy bevezette a megszorítást.

A streamingplatformon osztozni próbálókat mostantól az alábbi üzenet fogadja:

A háztartásodon kívül osztod meg a Disney+-t. A Disney+ előfizetést az egy háztartásban élők használhatják otthon vagy utazáskor.

A szöveg alatt egy „Folytatás” feliratú gomb található, amelyre kattintva igazolhatjuk, hogy az előfizető háztartásához tartozik az eszköz, amelyet éppen használunk – írja a 24.hu. Lejjebb pedig egy másik gomb is helyet kapott, amellyel saját fiókot hozhatunk létre, ha valaki másét használnánk.

Tehát a Netflix mellett a Disney+-ra is kénytelen lesz előfizetni 2025-től , ha eddig egy ismerőse fiókját használta, és továbbra is élvezni szeretné a platform tartalmat. Ez pedig még nem minden: többek között a Max is bejelentette már, hogy ehhez hasonló terveik vannak 2025-re, ami nem meglepő: a Netflix sikere után szint borítékolható, hogy idővel minden streamingszolgáltató erre az útra lép.

