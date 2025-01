Ahogy az életben semmi, úgy Tim Cook uralma sem tart majd örökké az Apple élén – és bár külső szemmel úgy tűnhet, az almás vállalat jelenlegi vezérigazgatójának esze ágában sincs lemondani pozíciójáról, ez a valóságban közel sem igaz. Cook már hosszú ideje azon dolgozik, mikor és hogyan tudna nyugdíjba vonulni, ennek azonban egyik elengedhetetlen feltétele utódjának megválasztása, ami annak ellenére sem könnyű feladat, hogy az esélyesek névsora meglehetősen szűk. Mielőtt azonban belevágnánk a jövendőbeli utód kilétének találgatásába, tekintsünk vissza arra, hogy maga Tim Cook hogyan jutott el jelenlegi pozíciójáig.

A mai fiatalság jelentős része vélhetően csak két névhez, Steve Jobshoz és Tim Cookhoz tudja kötni az Apple vezérigazgatói pozícióját, a helyzet azonban az, hogy ennél jóval többen megfordultak már a vállalat élén – az azonban kétségtelen, hogy Jobs és Cook munkássága gyakorolta a legnagyobb hatást a vállalat mivoltára. 1977 és 1981 között Michael Scott tudhatta magáénak az Apple vezérigazgatói címét, majd Mike Markkula került a pozícióba, ő 1981 és 1983 között vezette a vállalatot. Őt követte John Sculley, aki további tíz éven keresztül nevelgette az almát, mígnem 1993-ban Michael Spindler le nem váltott őt. Spindler három évig volt az Apple vezérigazgatója, helyét Gil Amelia vette át, aki 1996 és 1997 között őrizte a stafétabotot,

őt követte Steve Jobs, aki közel halálának napjáig, 2011-ig vezette az Apple-t.

Jobs utódja a jelenleg is hatalmon lévő Tim Cook lett, akinek vezetése alatt elképesztő magaslatokba repült a vállalat; annak ellenére is, hogy a többség szerint Cook sokkal inkább üzletemberként, mintsem innovátorként vezette – és vezeti jelenleg is – a techóriást. Az állítás helytállóságáról napestig lehetne vitatkozni, ez azonban nem válaszolja meg azt a kérdést, hogy a jövőben merre halad majd tovább az Apple. Ha hihetünk a bennfenteseknek, Tim Cook több mint 13 hosszú év után a közeljövőben hátrahagyja vezérigazgatói pozícióját; lássuk, kik a legesélyesebbek arra, hogy a helyébe lépjenek.

Az ikon, a legenda, a pillanat

Craig Federighi neve az Apple-rajongók számára ismerősen csenghet, ami nem véletlen, az amerikai származású szoftvermérnök és üzletember jelenleg az Apple szoftverfejlesztésért felelős alelnöke. Federighi azonban ennél sokkal több: ő az Apple egyik kulcsfigurája, aki központi szerepet játszott – és játszik jelenleg is – az olyan szoftverek fejlesztésében, mint az iOS, az iPadOS, a macOS és a watchOS; de egyfajta udvari bolondként is lehet rá tekinteni, az Apple közvetítéseiben ugyanis rendszerint bevállal valamilyen szórakoztató/vicces/jól mémelhető jelenetet. Szakmai tudása mellett ez az egyik legerősebb ütőkártyája: az emberek már ismerik és szeretik őt – de elég ez ahhoz, hogy a vállalat élére álljon?

Federighi 1969. május 27-én született az Egyesült Államokban. A Stanford Egyetemen szerezte műszaki diplomáit: először alap-, majd mesterfokozatot számítástechnikából. Stanfordon töltött évei alatt kiemelkedett a programozási és rendszerszintű fejlesztési képességeivel, amelyek megalapozták későbbi szakmai sikereit. Karrierjét a NeXT-nél kezdte, egy olyan számítástechnikai cégnél, amelyet Steve Jobs alapított, miután elhagyta az Apple-t. Érdekesség, hogy az Apple végül felvásárolta a NeXT-et, Federighi azonban csak 2009-ben került az almás vállalathoz – először a macOS operációs rendszer fejlesztéséért volt felelős, két évvel később azonban már a szoftverfejlesztési részleg vezető alelnökévé nevezték ki, így felettese közvetlenül Tim Cook lett.

Irányítása alatt az Apple szoftveres divíziója elképesztő sikereket könyvelhetett el, többek között Federighinek és csapatának köszönhető, hogy az Apple készülékek között teljes az összhang,

és részben ő érte el azt is, hogy az iOS a világ egyik legnépszerűbb telefonos operációs rendszerévé váljon. Saját bevallása szerint mindez annak köszönhető, hogy szoftverfejlesztés során a felhasználói élményt helyezi előtérbe. Az általa vezetett szoftverfejlesztés célja, hogy a technológia egyszerre legyen intuitív, hatékony és szép – emellett pedig nagy hangsúlyt fektet a biztonságra és a magánszféra védelmére is, amely az elmúlt években tagadhatatlanul az Apple egyik központi üzenete lett. Ha figyelemmel követjük az Apple marketingüzeneteit, könnyen észrevehetjük, hogy a „Think different” szlogent már egyáltalán nem használják, a „Privacy. That’s iPhone”, azaz „Adatvédelem. Ez az iPhone” jelmondat azonban annál gyakrabban előkerül.

Federighi tehát kitörölhetetlen nyomot hagyott az Apple életében, mind a motorháztető alatt, mint pedig a vállalat imázsában. Ma már elképzelhetetlen lenne nélküle egy Apple Event, szó szerint egy ikonná, egy legendává nőtte ki magát, ő a pillanat. Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy teljességgel alkalmatlan lenne az Apple vezérigazgatói címére, a vállalatnak ugyanis elsősorban nem a rajongókat, hanem a befektetőket, részvényeseket és egyéb üzletembereket kell meggyőznie arról, hogy bombabiztos kezekben lesz a következő években is az Apple. A kérdés tehát továbbra is adott: ki veheti át Tim Cook pozícióját? A válasz megeshet, hogy már évek óta előttünk van, csupán nem látjuk a fától az erdőt.

A zseni, a látnok, a kiválasztott

John Ternus neve hallatán még a legnagyobb Apple-fanatikusok is megemelhetik szemöldöküket, pedig a szakember már több mint húsz éve oszlopos tagja az Apple-nek – az elmúlt hónapokban pedig kiemelt szerepet kapott a vállalati kommunikációban is. Ternus manapság már nem csak a színfalak mögött tevékenykedik, karizmatikus és határozott megjelenése miatt kiemelt szereplője lett az Apple Eventeknek is, ami természetesen nem véletlen. Akárcsak Federighi, ő is az Egyesült Államokban született, 1975 májusában látta meg a napvilágot, magánéletét azonban olyannyira védi, hogy publikus információ nem érhető el születésének pontos napjáról.

Már fiatalon érdeklődött a mérnöki problémák megoldása és az innovatív technológiai fejlesztések iránt, így nem volt kérdéses, mely területen helyezkedjen el; mérnöki diplomáját a Pennsylvaniai Egyetemen szerezte. Az Apple-höz viszonylag fiatalon, 2001-ben csatlakozott mint hardvertervezési mérnök. Az elmúlt két évtized során fokozatosan lépett előre a vállalati hierarchiában, egyike azon Apple-alkalmazottaknak, akik tulajdonképpen a teljes ranglétrát megmászták. 2021-ben lett az Apple hardverfejlesztésért felelős vezető alelnöke, miután az akkori alelnököt, Dan Ricciót új feladattal bízták meg. Ternus központi szerepet játszott a Macek és MacBookok átalakításában, ideértve az Apple saját fejlesztésű, M-szériás chipjeinek a bevezetését.

Az új chip egy teljesen új korszakot nyitott a vállalat történetében: a nagy teljesítményt és rendkívüli energiahatékonyságot nyújtó lapka teljesen átalakította az Apple portfólióját.

Ternus csapatához köthetők továbbá az iPad hardveres újításai is, mint például a ProMotion-technológia és a Liquid Retina kijelzők, de részt vett az olyan professzionális eszközök fejlesztésében is, mint a Mac Pro és az iMac Pro, amelyek az Apple legelkötelezettebb ügyfeleinek igényeit szolgálják. Munkássága során az innováció és a mérnöki precizitás ötvözése áll a középpontban. Híres arról, hogy kiemelt figyelmet fordít a részletekre, csapatával együttműködve olyan termékeket hoz létre, amelyek a funkcionalitást és a formatervezést egyaránt előtérbe helyezik – ilyen például a teljesen újratervezett MacBook Pro, ami egy az egyben levette a lábáról a rajongókat.

Ami azonban talán még fontosabb: Ternus vezetése alatt az Apple egyre nagyobb hangsúlyt kezdett fektetni a fenntartható anyagok használatára és a környezetbarát gyártási folyamatokra. Mára például az összes MacBook és iPad váza 100 százalékban újrahasznosított alumíniumból készül. Mivel határozott elképzelései vannak azzal kapcsolatban, hogy az Apple-nek milyen irányban kell továbbhaladni, ezért tagadhatatlanul jó elnök válhat belőle – arról nem is beszélve, hogy a több mint húsz, vállalatnál eltöltött év után kívülről-belülről ismeri annak működését. Ahogy említettük, Ternus jelenleg egy rejtélyes alak, akinek magánéletéről keveset tudni, az Apple azonban egyre többször helyezi őt előtérbe, ami alapján arra lehet következtetni, hogy nagy tervei vannak a személyével.

Elég csak például az Apple októberi termékdömpingjére gondolni. A vállalat egy héten keresztül szinte mindennap bejelentett egy új Macet – névlegesen az M4 chipes iMacet, Mac minit és MacBook Prókat –, a bemutatók elején azonban nem Tim Cook, hanem már John Ternus üdvözölte a nézőket. Persze megeshet, hogy alelnöki pozíciója miatt szimplán csak Ternusnak szerették volna adni a bejelentés lehetőségét, a bennfentesek szerint azonban sokkal inkább egy felkészítésről, szoktatásról van szó. Egy biztos: mérnöki zsenialitása, látnoki képességei és karizmatikus megjelenése miatt Ternus egyértelműen helytálló utódja lehet Tim Cooknak, a kérdés már csak az, hogy ezzel a vezérigazgató is egyetért-e.

(Borítókép: Németh Emília / Index)