Ahogy arról a Slashgear csapata is készített több válogatást és tesztet, akad jó pár olyan eszköz, amire talán nem is gondolnánk, hogy bármi értelme is lenne, pedig gigacégek hatalmas pénzösszegekért gyártották le azokat, és bizony elérhetőek a webáruházakban és a boltok polcain is.

Most hat olyan eszközt szedtünk össze, amik sokaknak vagy a futurisztikus filmek világát idézik majd, vagy csupán felvetik azt a kérdést, hogy „ez meg mire jó?”, pedig egyeseknek már a mindennapjaik részét képzik.

Gyűrűtől a nyakörvig

A videójátékok őrültjeinek mindig nagy kérdés, hogy profi fejhallgatót vegyenek, vagy profi hangszórókat. Előbbi egy idő után kényelmetlen lehet, utóbbi pedig néha azokat is bevonja a „játékélménybe”, akik talán nem szeretnének ebben annyira részt venni.

Erre találták ki köztes, hibrid megoldásként a vállra helyezhető nyaki hangszórót, ami egyfajta minihangfalként működik, és kimondottan a hordozó személyre irányítja a hangot. Bár az eszközök gyártásába és a piaci versenybe több vezető elektrotechnikai cég is beszállt, így számos márka neve alatt megtalálható már, egyelőre még a fejhallgatók és normál hangszórók élveznek elsőbbséget.

A hibrid megoldások világában persze találni más érdekes ötleteket is. Ma már talán senkinek sem kell bemutatni az okosórákat, amiknek egyes típusai üzenetek és e-mailek kezelésére, továbbá számos egészségügyi funkció ellenőrzésére is alkalmasak, míg vannak olyan egyszerűbb példányok, amik csupán a pulzust mérik, vagy a mozgási teljesítményt ellenőrzik. Utóbbiak csoportjába próbálnak betörni a jóval kisebb és komfortosabb kialakítású okosgyűrűk.

Az eszközök érdekes hibridek, tekintve, hogy méretükből és mérsékelt felületükből adódóan nehéz rengeteg funkcióval megspékelni őket, de ha csupán néhány egészségügyi értéket akar lemérni velük az ember, arra alkalmasak lehetnek.

Az okoseszközök világában azonban mindig lesz új versenyző, akár az okostükrök, amik újra és újra vitákat generálnak hasznosságukat tekintve. Az egyik nehézség az eszközök tervezésekor, hogy a tükröződő felület, amikor csak képernyőként funkciónál, ugyanúgy jól látható legyen, így egy időjárás-előrejelzést, a friss híreket vagy egy Messenger-üzenetet is olyan tisztán lássunk, mint a saját képmásunkat a tükörben.

A másik kihívás a valódi hasznosság kérdése, felmerül, miért is van az embernek szüksége egy normál tükör árának sokszorosáért forgalmazott okoseszközre, amikor ugyanezeket a dolgokat a telefonján is elérheti, ráadásul kérdés, ki mennyi időt tölt el a tükör előtt naponta.

Viszont a fürdőszobai teendők nem szűkülnek be csupán a tükrökre, ha okoseszközökről van szó. Ma már nem futurisztikus jövő az okos-fogkefetartó, ami a nevével ellentétben nem csupán tárolja a szájhigiéniához elengedhetetlen dolgokat, vagy adagolja a fogkrémet, hanem

képes fogmosás után leellenőrizni a fogkefét, mennyi baktérium maradt rajta, és utána megtisztítani azt.

De ez még mind semmi (hogy a nagyokat idézzük), hisz még szót sem ejtettünk az okos-állatetetőkről. Hogy vajon minden méretű házi kedvenc számára kialakítottak-e már egy megfelelő méretű eszközt, ahol kényelmesen tudja négylábú (vagy kétlábú) barátunk elfogyasztani a betevő falatot, nem tudni, de a macskák etetésére már egy ideje találni olyan eszközöket, amik meghatározott időnként meghatározott adagokat adnak kedvencünknek. Az efféle etetők ráadásul összeköttetésben is állnak a mobiltelefonnal, így riasztanak, ha már kifogyóban van az étel, ami sok esetben nagy segítség lehet egy-egy feledékenyebb gazdának.

De ha már a házi kedvencekről van szó, akkor nem maradhat ki a listából az okosnyakörv sem, ami elsődlegesen két funkciót lát el. Egyrészt GPS-helymeghatározással képes figyelni, merre is van kisállatunk, így, mondjuk, képes riasztani, ha a kutyánk kiszökik a kertből, ami elég hasznos lehet. Másrészt, akár az okosóra, némi egészségügyi információt közöl kedvencünk aktuális állapotáról.

Bár csak néhány apróságot szedtünk most listába, és az olyan „régi motorosokat” nem említettük, mint az okoshűtők vagy az okoszuhanyzók, a hibrid ötletek és okoseszközök világában folyamatosan van új a nap alatt vagy alapvetésben, vagy funkcióban.

(Borítókép: FG Trade / Getty Images)