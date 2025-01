A Lenovo a 2025-ös CES-en mutatta be eddigi talán legérdekesebb fejlesztését, a ThinkBook Plus Gen 6 Rollable-t, ami a világ első AI által támogatott, feltekerhető kijelzővel rendelkező laptopja. Ez azonban még közel sem minden.

Tovább dübörög a 2025-ös CES, ahol a Samsung, az LG, a Sony és számos más óriásvállalat mellett a Lenovo is jelen van, méghozzá nem is akárhogyan. A gyártó itt leplezte le egyik leginnovatívabb eszközét: a legújabb ThinkBook 14 hüvelykes kijelzőjét egyetlen gombnyomással vagy kézmozdulattal akár 16,7 hüvelykre lehet bővíteni, közel 50 százalékkal növelve így a képernyőfelületet.

Fotó: Lenovo A Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable elnevezés egy nyelvtörővel is felér, ettől függetlenül azonban zseniális fejlesztés

A laptop elsősorban a kreatív szakemberek igényeit célozza meg, egyesítve a hordozhatóságot a nagyobb munkafelülettel. Emellett pedig az AI-vezérelt funkciók, mint a Lenovo AI Now és a Copilot+, egyszerre támogatják a hatékonyságot és a kreativitást, legyen szó multitaskingról, dokumentumok kezeléséről vagy tartalomkészítésről.

A ThinkBook Plus Gen 6 Rollable-t akár második szériás Intel Core Ultra 7 chippel, 32 gigabyte memóriával és egy terabyte tárhellyel is kérhetjük, míg a grafikus feladatokról egy Intel Arc Xe2 gondoskodik.

A laptop kijelzője természetesen OLED, emellett pedig támogatja a 120 hertzes képfrissítést is; mindezt úgy, hogy a DCI-P3-as színskála 100 százalékát lefedi. Az egyetlen bukkanó csak az ár – a készülék valamikor 2025 első felében kerül forgalomba 3500 dolláros ajánlott fogyasztói áron. Ez azt jelenti, hogy itthon akár 1,5 millió forintba is kerülhet ThinkBook Plus Gen 6 Rollable; már amennyiben forgalomba hozzák azt.

Ez még nem minden

A Lenovo új ThinkCentre asztali megoldásokat is bemutatott. A ThinkCentre M90a Pro Gen 6 például egy AI-alapú asztali számítógép a kiemelkedő produktivitásért 27 hüvelykes QHD kijelzővel, integrált AI-alapú zajszűréssel és irányított hangzással a még jobb minőségű virtuális megbeszélésekhez. Ezzel szemben a ThinkCentre neo 50q QC a világ első Snapdragon X Series által vezérelt asztali számítógépe, amely AI-vezérelt munkafolyamatokat kínál egy apró, 1 liter űrtartalmú gépházban, és kiváló multitasking lehetőségeket biztosít.

Mindemellett fejlődtek a ThinkVision P-series monitorok, és exkluzív tartozékokat kapott a ThinkPad X9 is – ami talán azonban még ennél is érdekesebb, az a gaming. A pletykáknak megfelelően itt debütált a gyártó Windowszal és SteamOS-szel is kérhető új kézikonzolja, a Legion Go S, amelynek nemcsak mérete, hanem ára is kisebb lett. Emellett egy rakás új gaming laptop is érkezett a pirosaktól: erősebb hardvert kapott a Legion Pro termékcsalád és a Legion 7i, valamint Legion 5-ös sorozat is új tagokkal büszkélkedhet mostantól.

Fotó: Lenovo Az új Lenovo Legion Go S

És ez még mindig nem minden! A Lenovo fejlett gaming asztalokat, monitorokat, LOQ-rendszereket is bemutatott, egyúttal a legújabb Legion Tabot is felfedte, aminek elődjét egyszerűen imádtuk. Az új kütyü továbbra is egy hordozható játékerőmű, amely 8,8 hüvelykes, 2,5K-s, 165 hertzes PureSight érintőképernyőt, sugárkövetést és akár 165 képkocka/másodperc sebességet is támogató Snapdragon 8 Gen 3 processzort, 12 gigabyte memóriát és 256 gigabyte tárhelyet kapott. A hatékony hűtésért a Legion Coldfront Vapor Chamber felel, míg a hosszú munkameneteket egy 6550 milliamperórás akkumulátor biztosítja.

Az, hogy az új készülékek pontosan mikor és milyen árral érkeznek meg a hazai piacra, egyelőre még nem ismert – vélhetően azonban még idén kezeink közé vehetjük őket.