Január 7-én kezdetét vette Las Vegasban a 2025-ös CES, ennek köszönhetően pedig már özönlenek is a bejelentések. A Samsung többek között holigrafikus kijelzőt, az LG új OLED tévéket, az Nvidia minden korábbinál erősebb videókártyákat, a Sony pedig újabb filmes videójáték-adaptációkat jelentett be: és ez még csak az első napok egyike.

Teljes erőbedobással dübörög Las Vegasban a 2025-ös Consumer Electronics Show, azaz a CES, ahol a világ számos technológiai vállalata mutatja éppen be, min dolgoztak az elmúlt egy évben. A különböző kisebb vállalatok és startupok mellett ráadásul a nagyok is előszeretettel villogtatják ilyenkor, hogy milyen áttöréseket értek el a területeiken, így az év ezen időszaka tulajdonképpen a techvilág szerelmeseinek karácsonya. Új technológiákat mutatott be a Samsung, de az LG is felfedte 2025-ös tévéfelhozatalát; sőt, mi több, végre az Nvidia is bemutatta eddigi legerősebb videókártyáit.

Tarolnak az új kijelzőtechnológiák

Bár voltak idők, amikor a Samsung legújabb csúcskategóriás telefonjait a CES-hez hasonló MWC-n leplezte le, a dél-koreai vállalat ezektől az időktől már elbúcsúzott – helyette saját eseményt rendeznek, amelynek középpontjában természetesen kizárólag ők állnak. Mégis mit mutattak be akkor most? – merülhet fel a kérdés. Nos, számos dolgot. Ezek közül a legérdekesebb az egyik új kijelzőjük, a HoloDisplay, amit a legegyszerűbben egy hologramos kijelzőként lehet leírni.

Képzeljen el egy olyan konyhai kijelzőt, amit zavartalanul olvashat, és még interakcióba is léphet vele úgy, hogy egyáltalán nem piszkolja azt össze – azért, mert amit lát, az igazából a levegőben lebeg. A HoloDisplay-re a Samsung a világ első otthoni lebegő kijelzőjeként hivatkozik. A panel fejlett érzékelőket és egy spéci légi megjelenítési technológiát használ, hogy olyan kijelzőt biztosítson, amely képes akár közvetlenül a konyhai főzőlap felett is lebegni. A mindenen túlmutató kényelem érdekében a kijelzőt gesztusokkal vagy hanggal vezérelhetjük; a SmartThings integrációval a HoloDisplay pedig még azt is lehetővé teszi, hogy figyelemmel kövessük többi otthon lévő Samsung-készülékünk állapotát is.

Fotó: CES / Samsung

Szintén nagy volt a figyelem az LG 2025-ös OLED tévéin, annak ellenére is, hogy azok egyáltalán nem mutattak semmi forradalmit. Új taggal bővül a B, a C, a G és a zászlóshajó M család is, a legértelmesebb fejlesztést mégis a G5 kapja – ennek a modellnek a kijelzője a vállalat szerint akár 40 százalékkal is világosabb lehet az elődhöz képest. Frissült továbbá a tévékhez járó Magic Remote névre keresztelt távirányító is. A dizájn letisztultabb és szögletesebb lett, eltűnt róla azonban a médiavezérlő, valamint a számgombok is. Előbbieket a görgető hosszú lenyomásával tudjuk előhívni a tévé kijelzőjén, míg utóbbiakat a dedikált számgomb lenyomásával, ugyancsak szoftveresen a kijelzőn.

Azt, hogy az idei új LG OLED tévék mikor kerülnek forgalomba, egyelőre még nem tudni, ahogy azt sem, hogy hogyan alakulnak majd a hazai árak – az előző évek tapasztalatai alapján azonban talán kijelenthetjük, hogy az első hónapokban vélhetően rendkívül borsosak lesznek. Amit azonban már biztosan tudunk, az az, hogy az új készülékeken már a webOS 25 nevezetű szoftveres felület fut, ami idővel a vállalat 2024-es, 2023-as, 2022-es és egyes 2021-es modelljeire is megérkezik majd.

Új érába léptek a GPU-k

A Samsung és az LG mellett az Nvidia is nagyot mutatott: éveken át tartó várakozás után a CES-en végre bemutatták az RTX 50-es videókártya-családjukat, ami az 1999 dolláros RTX 5090-ből, a 999 dolláros RTX 5080-ból, a 749 dolláros RTX 5070 Ti-ból és az 549 dolláros RTX 5070-ből áll. Az új RTX 5090 és RTX 5080 január 30-án lesznek elérhetőek, míg az RTX 5070 Ti és RTX 5070 februárban követi őket. Az RTX 50-es sorozatú kártyák mindegyike PCIe Gen 5-ös, emellett pedig DisplayPort 2.1b csatlakozókat is kaptak, amelyekkel akár 8K és 165 hertzes kijelzőket is meghajthatnak.

Az RTX 5090 az Nvidia tájékoztatása szerint 32 gigabyte GDDR7 memóriával, 1792 GB/mp memória-sávszélességgel és 21760 CUDA maggal rendelkezik.

Mindez egy olyan GPU-t jelent, amely az Nvidia szerint kétszer gyorsabb az RTX 4090-nél, köszönhetően a DLSS 4-nek és a Blackwell architektúrának. Ennek azonban ára is van, ami jelen esetben az energiafogyasztásban mutatkozik majd meg. A gyártó szerint az RTX 5090 teljes grafikus teljesítménye 575 watt lesz, az ajánlott tápegységigény pedig 1000 watt. Ez 125 wattal több, mint az RTX 4090, bizakodásra ad azonban okot, hogy az RTX 5090 elméletben sokkal energiatakarékosabb lesz elődjénél, így vélhetően ritkán fogja a GPU az 575 wattot igényelni. Az Nvidia egy példát is hozott a GPU teljesítményére: a Cyberpunk 2077 egy RTX 5090-en DLSS 4-gyel 238 képkocka/másodperc sebességgel futott, szemben az RTX 4090-en DLSS 3.5-tel futó 106 képkocka/másodperccel.

A Sony sem hagy minket unatkozni

A Hondával közösen fejlesztett elektromos autókon felül nem igazán mutatott nagyot hardveres szinten a Sony, a mozgókép szerelmeseinek azonban már annál kecsegtetőbb bejelentéseket tettek. A CES-en mutatták be például az HBO gondozásában készülő The Last of Us második évadának újabb előzetesét, emellett pedig több új projektet is bejelentettek. Kiderült, hogy élő szereplős mozifilm készül a Helldivers 2 című játékból, ahogy a Horizon Zero Dawn világát is nagy képernyőre tűzik a Columbia Pictures gondozásában – azt azonban még nem tudni, hogy pontosan mikor. Hasonlóképp mozifilm készül Hideo Kojima díjnyertes játékából, a Death Strandingből is. A játék főszereplőjét, Sam Porter Bridgest a The Walking Dead sztárja, Norman Reedus alakítja, az azonban egyelőre még nem tisztázott, hogy a mű filmes változatában is ő veszi-e fel Sam karakterét. Ha pedig mindez nem lett volna elég, a Sony zárásként leleplezte, hogy egy negyedik kasszasiker PlayStation-franchise-ból is adaptációt készítenek: a Crunchyroll és az Aniplex gyártásában érkezik a közeljövőben a Ghost of Tsushima animeváltozata.

A Las Vegas-i CES január 7-én kezdődött és négy napon keresztül, egészen január 10-ig tart, így még bőven érdemes bejelentésekkel számolni.

(Borítókép: Artur Widak / Anadolu via Getty Images)