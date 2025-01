Az eset még 2024. augusztus 2-án történt, de a Meteoritical Bulletin Database most számolt be róla először, majd a Magyar Meteoritikai Társaság is közzétett róla egy cikket. Ebben azt írták: „Laura Kelly és párja sétájukból hazaérve egy csillag alakú, szürke pormintát talált a kanadai Prince Edward-szigeten fekvő charlottetowni házuk előtti járdán. Először nem tudva mi az, leseperték és leöblítették a sétányról”,

és csak a biztonsági kamerák felvételeinek átnézése után döbbentek rá, hogy az anyag meteorit lehet.

A Meteoritikai Társaság cikke szerint „a biztonsági kamera felvételein 17:02:20-kor jól hallható a test becsapódása. A videó egyetlen képkockáján egy hulló sötét kőzettest is látható, ami igen gyors mozgásra utal.”

A becsapódást mutató teljes felvételt eredetileg a Meteoritical Bulletin Database oldalára töltötték fel, de már a YouTube-on is fellelhető egy verziója, amelyben az eredetinél közelebbről, illetve lassítva is megmutatták a becsapódást (a módosított felvételt egy lengyel csillagász töltötte fel).

A meteorit becsapódásakor egy körülbelül 2×2 centiméteres hasadék keletkezett a járda felületén. A megtalálók később 7 gramm töredezett anyagot gyűjtöttek a járda melletti fűből, a biztonsági kamerák felvételeit pedig elküldték az Albertai Egyetem meteorbejelentési rendszerébe, ahol Chris Herd kutató tájékoztatta őket, hogy az anyag valószínűleg meteorit.

„Ez a világon a második olyan felvétel, ahol meteorit becsapódását láthatjuk közvetlenül. Az első a 2013-as oroszországi Cseljabinszk meteorit fő tömegének becsapódása a Csebarkul-tó befagyott felszínébe. A kisebb meteoritok pár száz kilométer/órás sebességre fékeződve érik el a felszínt. Ezek krátert nem ütnek, de a lazább talajba kissé benyomódhatnak” – kommentálta az esetet a Magyar Meteoritikai Társaság.

Hozzátették: „Kellyék 2024. augusztus 2-án még16 g, 2024. augusztus 8-án pedig további 72 gramm anyagot gyűjtöttek be a sétány melletti fűből vákuum és mágnes segítségével. A hullás és az augusztus 2-i második begyűjtés közötti időszakban a környéken esett. A típuspéldány a gyűjtés három időpontjának mindegyikéből származó reprezentatív anyagból áll. A meteorit típusa a szemtanús hullások egyik leggyakoribb képviselője, magas FeNi-tartalmú H5 kondrit. ”

Az eredeti, teljes videó itt érhető el.