A TikTok, a Temu és más kínai vállalatok is adatvédelmi panaszokkal szembesülnek a GDPR megsértésével kapcsolatban az Európai Unióban – közölte a múlt héten az Engadget techportál. Max Schrems osztrák adatvédelmi aktivista, a NOYB – a 2017-ben alapított, bécsi székhelyű Digitális Jogok Európai Központja, amelynek elnevezése a „none of your business”, azaz „nem a te dolgod” kfejezésből származik – alapítója benyújtotta első beadványait több céggel szemben is.

A NOYB feljelentést tett a TikTok, a Xiaomi, a Shein, az AliExpress, a Temu és a WeChat ellen is, azt állítva, hogy ezek a cégek jogellenesen osztottak meg információkat a kínai felekkel az európai felhasználókról.

A csoport a Kínába irányuló adattovábbítás felfüggesztését, valamint a cégekre a globális bevételeik négy százalékáig terjedő bírságok kiszabását kéri.

A GDPR általános adatvédelmi rendelete értelmében az adatok Európai Unión kívüli továbbítása csak akkor engedélyezett, ha a célország nem sérti az adatvédelmi feltételeket. Beadványában a NOYB kijelentette, hogy megengedhetetlen az adatok Kínába történő továbbítása, ugyanis az ország egy „tekintélyelvű megfigyelő állam”.

„Az adatvédelmi szabályzatuk szerint az AliExpress, a SHEIN, a TikTok és a Xiaomi adatokat továbbít Kínának” – közölte a NOYB. „A Temu és a WeChat harmadik országokba történő transzfereket említ, amely a vállalati struktúrájuk szerint nagy valószínűséggel Kínát is magában foglalja” – tették hozzá. A NOYB korábban amerikai nagy cégek ellen is tett már feljelentést a GDPR megsértése miatt, úgy mint az Apple és a Meta.