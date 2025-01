Megmértem a vérnyomásom. Egy okosórával

Bemutatkozott a Huawei Watch D2, a Huawei második vérnyomásmérésre képes okosórája, ami ezúttal már Magyarországon is beszerezhető lesz. A készüléket az év elején huzamosabb ideig is lehetőségünk volt használni, összességében pedig elmondhatjuk, hogy az év eddigi legizgalmasabb techkütyüjével van dolgunk, amit a vérnyomásmérés mellett számos más egészségügyi funkcióval is telepakoltak.

Egy exkluzív budapesti sajtóesemény keretein belül idehaza is bemutatta legújabb készülékeit a Huawei, köztük új okosórájukat is, amelyet néhány héttel ezelőtt már lehetőségünk volt huzamosabb ideig használni. A Huawei Watch D2-ről van szó, ami kívülről egyáltalán nem tűnik többnek egy hétköznapi okosóránál, használata során azonban hamar kiderül, hogy sokkal többet tud a konkurencia megoldásainál. A Watch D2 ugyanis képes megmérni a felhasználó vérnyomását, méghozzá anélkül, hogy azt korábban egy klinikailag igazolt vérnyomásmérővel kalibráltuk volna. A Huawei órája megkapta az orvosi eszköz minősítést is, így tényleg életeket menthet. Mutatjuk, mit érdemes tudni a 2025-ös év eddigi legizgalmasabb techkütyüjéről, a Watch D2-ről.

Masszív, mégis kényelmes

Az óra a Huaweitől már megszokott csomagolásban érkezik, ebben a készüléken felül egy vezeték nélküli töltőt, némi papírmunkát és egy extra szíjat találunk, mivel a Watch D2 esetében még a megszokottnál is fontosabb a tökéletes illeszkedés – erről viszont majd később. Az óra megjelenése az Apple Watchok dizájnját idézi, míg saját házon belül a Watch Fit 3-ra hasonlít leginkább – ennek megfelelően a gombokat az óra jobb oldalán találjuk. Felül egy görgethető gombbal találkozunk, amivel a HarmonyOS-es, kifejezetten átlátható és praktikus operációs rendszerben tudunk navigálni, míg az alatta lévő hosszúkás gomb kvázi bekapcsoló és műveletgombként funkcionál.

Az összeszerelési minőség kiváló, az óra oldalait fényesre polírozott alumínium borítja, míg az elő- és hátlapot üveg. Ugyan 13,3 milliméteres vastagságával a Watch D2 bőven elmarad az élmezőnytől, az viselés közben mégsem érződik kellemetlenül nagynak vagy vastagnak, sőt – 40 grammos súlyával (szíjak nélkül) a Huawei órája még könnyebb is, mint egy Apple Watch. Az 1,82 hüvelykes, téglalap alakú AMOLED-kijelző kellően nagy és fényes, 480 × 408 képpontos felbontásának hála pedig részletes képet mutat. Na nem mintha egy okosóránál ez sorsdöntő specifikáció lenne, nem fogunk ugyanis sem filmet nézni, sem közösségi appokat böngészni a készüléken, mégis pluszpont, hogy ebben sem szenved hiányt a D2.

Ahogy azt a Huawei okosóráitól már megszokhattuk, azok egyaránt kompatibilisek androidos és iOS-es készülékkel. A párosítás a Huawei Health alkalmazáson keresztül végezhető el, öt percnél pedig nem vesz több időt igénybe – mielőtt azonban ennek nekikezdenénk, érdemes csuklónkra helyezni az órát, ami a tökéletes illeszkedés megtalálásával kezdődik.

Életeket mentő egészségtárs

Ahogy említettük, a Watch D2 dobozában két különböző méretű óraszíjat találunk, első lépésként ezek közül kell megtalálnunk a számunkra megfelelő méretűt – ennyivel viszont még nem ússzuk meg. A csomagolásban találunk egy, a szíjakat imitáló papírcsíkot is, amit csuklónk köré kell tekernünk, majd a már kiválasztott méretű szíjon található kapcsot a papíron látott számmal jelölt nyílásba kell helyeznünk. Ez leírva rendkívül bonyolultnak tűnik, a gyakorlatban azonban sokkal egyszerűbb folyamatról van szó, aminek lényege a tökéletes illeszkedés megtalálása. A pontos mérések érdekében az órának nem szabad túl szorosan a csuklóra illeszkednie, de túl lazának sem szabad lennie.

A Huawei Watch D2 a bekapcsolás és párosítás után magától teszi a dolgát, a hátlapon található szenzorhalmaz automatikusan méri a pulzusunkat és a véroxigénszintünket, de készíthetünk az órával EKG-t, és ami a legfontosabb, a vérnyomásunkat is megmérhetjük.

Ahogy írtuk, a Watch D2 ráadásul mindezt úgy tudja véghez vinni, hogy azt előzetesen nem kell dedikált vérnyomásmérővel kalibrálni. A titok a szíjban lakozik, ami – akárcsak egy rendes vérnyomásmérő – képes rászorítani magát a felhasználó csuklójára. A szíj belső fala üreges, amit a Huawei órája vérnyomásmérés során levegővel tölt meg, ezzel növeli a szíj térfogatát. A mérés körülbelül fél percet vesz igénybe, a pontos eredményért pedig egy különleges pozíciót is fel kell vennünk. Bal tenyerünket (amennyiben bal csuklónkon viseljük az órát) a jobb vállunkra kell helyeznünk – úgy, hogy szívünk és az óra azonos magasságban legyen –, miközben jobb tenyerünkkel a bal könyökünket támasztjuk, erősítve a tartást.

A mérés után három értéket kapunk. Az első szám a szisztolés vérnyomás (SYS), az a maximális nyomásérték, amelyet a szív összehúzódásakor mérünk. A második szám a diasztolés vérnyomás (DIA), az a minimális nyomásérték, amely a szív kamráinak elernyedésekor mérhető. Míg a harmadik szám a mérés alatti átlagpulzusunkat mutatja. Mint az a képeken is látható, a mérés előtti dupla kávé nem segített az értékeimen, nyugalmi állapothoz képest egészen magas pulzust mért az óra, és a 124/88-as SYS/DIA-értékek sem tekinthetők feltétlenül ideálisnak.

Mikor kell orvoshoz fordulni? Az ideális vérnyomásérték egészséges felnőtt ember esetén 120/80 Hgmm, 140/90 Hgmm-ig azonban nem tekinthető kórosan magasnak a vérnyomás. Orvosi kezelést igénylő magas vérnyomásról 160/100 fölötti értékek esetén beszélhetünk, míg 180/110 fölött azonnali orvosi beavatkozásra van szükség, mivel ilyenkor megnő a stroke és az infarktus veszélye is.

És hogy miért lehet a Watch D2 életmentő? A készülék az egyszeri mérések mellett lehetőséget biztosít az ABPM (ambuláns, 24 órás vérnyomás-monitorozás) mérésekre is – így nem csupán egy-egy pillanatnyi adatot rögzít, hanem átfogó képet nyújt a nap folyamán mért változásokról. Az óra vérnyomásmérő funkciója segíthet időben felismerni a potenciális, vérnyomással kapcsolatos problémákat, így hozzájárulhat a megelőzéshez és az egészségmegőrzéshez. Az óra ráadásul heti jelentésekkel is segíti a felhasználót abban, hogy átlássa és megértse vérnyomásának alakulását, valamint annak hatását az általános kardiovaszkuláris egészségre.

Ez még nem minden: ezen túlmenően a Huawei órája számos egyéb funkcióval segíti a felhasználók mindennapjait: beépített EKG-funkcióval rendelkezik, méri az artériás érfalmerevséget, a bőrhőmérsékletet, a stressz-szintet, a véroxigénszintet és a pulzusszámot, míg az alvásfigyelő rendszer az alvás minősége mellett az alvási légzési tudatosságot is figyelemmel kíséri. És akkor még nem is beszéltünk az edzéskövetésről. A listában az olyan hétköznapi dolgok, mint a kül- és beltéri sétálás, futás és súlyemelés mellett olyan egzotikusabb „sportokat” is találhatunk, mint például a papírsárkány-röptetés, horgászás vagy a hastáncolás. Ezenkívül a masszív külsőnek és az IP68-as por- és vízállósági besorolásnak köszönhetően elérhetők különböző vízi sportok, mint a kül- és beltéri úszás vagy éppen a vitorlázás és a szörfözés.

Bírja a gyűrődést

Okosóra lévén a Watch D2 természetesen alkalmas értesítések és hívások fogadására is, eSIM-et azonban nem támogat, így ezek csak akkor elérhető funkciók, ha telefonunk Bluetooth-hatótávján belül mozgunk. Az órában egy 524 milliamperórás akkumulátort találunk, ami amilyen kicsi, annyira bírja a gyűrődést – még intenzívebb használat mellett is elég csak hetente egyszer tölteni, amivel tulajdonképpen kenterbe veri a konkurenciát. Az óra két különböző színben, feketében és fehérben lesz elérhető. A készülék fekete fluoroelasztomer szíjas verziójának ajánlott bruttó fogyasztói ára 164 990 forint lesz, míg a fehér bőrszíjas változatért 179 990 forintot kér el a Huawei.

Ez egyértelműen nem kevés pénz, abszolút pluszpont azonban, hogy a Huawei legfrissebb tájékoztatása szerint a Watch D2 elszámolható lesz egészségpénztári számlára.

A vállalat által hozzánk eljuttatott információk alapján a Prémium Egészségpénztárnál, az MBH Gondoskodás Egészségpénztárnál, a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál, valamint a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál már a rajtkor elszámolható lesz a Watch D2, a Huawei ráadásul jelenleg is azon dolgozik, hogy még több együttműködőre találjon.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)

