A hideg zuhany jótékony hatásairól már sokan hallottunk, amely segíthet megküzdeni a stresszel, gyulladásokkal és energizál is. A Wim Hof-módszert viszont annál kevesebben gyakoroljuk életvitelszerűen, pedig nagyon hatásos. Részt vettünk egy egész napos tapasztalatszerzésen és belevetettük magunkat a jeges medencébe.

Talán ön is találkozott már TikTokon a jeges fürdőzéssel. A módszer népszerűségét mutatja, hogy már több weboldalon akár pár ezer forintért beszerezhetünk merülőmedencéket.

De mi is van a Wim Hof-módszer mögött, amely bizonyítottan jótékony hatással lehet a testi és lelki egészségedre? A módszer több tételből áll össze: légzés, hidegterápia, és filozófia egyszerre. A módszer rajongói szerint javítja a vérkeringést, gyógyítja a gyulladásokat és feloldhatja a lelki betegségeinket is. A módszer egészségre gyakorolt előnyös hatásait egyébként már nyolc egyetemi kutatás is igazolta.

A módszer megalkotója, Wim Hof, egy holland úszó, aki egy igazi „jégember”, akaraterejét és elképesztő hidegtűrését pedig már számtalanszor bizonyította. Több világcsúcs is köthető a nevéhez, megmászta a Kilimandzsárót rövidnadrágban, mezítláb futott maratont az Északi-sarkkörön, és 112 percet állt egy jéggel megtöltött tartályban.

Az egész napos oktatást Szűcs Sándor, Wim Hof instruktor tartotta.