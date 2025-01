Egészpályás letámadást indított a Huawei január végén hazánkban, évindító termékbemutatójukon egy új okosórát, két új telefont és két új fülhallgatót is bemutattak, amelyek most először lesznek elérhetők a magyar piacon.

A Huawei globálisan mintegy 30 százalékos növekedést produkált a tavalyi év első három negyedévében az egy évvel korábbi eredményekhez képest – jelentette be Roger Tao keleti-európai régióvezető a vállalat budapesti termékbemutatóján, ahová az Index is meghívást kapott. A vezető hangsúlyozta, hogy a sikerek mögött az innováció és a kutatás-fejlesztés iránti elkötelezettség áll.

Többek között ennek köszönhető az is, hogy nemcsak világszinten, de Magyarországon is kiemelkedő bővülést ért el a vállalat.

A viselhető okoseszközök kategóriájában 62 százalékkal, míg az audioeszközök szegmensében 100 százalékkal növelte eladásait a Huawei az előző évhez képest. A gyártó célja, hogy tovább erősítse magyarországi jelenlétét, ennek újabb mérföldköveként került sor a Huawei fogyasztói üzletágának évindító termékbemutatójára, ahol a gyártó bemutatta a 2025 első negyedévében hazánkban várhatóan forgalomba kerülő modelljeit. Név szerint a Watch D2-t – amit már teszteltünk is –, a Mate X6-ot, a FreeBuds Pro 4-et, a FreeBuds 3 SE-t és a Nova 13-at.

Egészpályás letámadás

A Huawei 2019 óta fordít kiemelt figyelmet a hajlítható technológiára – legújabb készülékükben, a Mate X6-ban pedig pontosan azt mutatják meg, meddig is jutottak ezzel. A Mate X6 rendkívül vékony: kinyitva mindössze 4,6 milliméter vastag, zárt állapotban pedig 9,85 milliméter. A készülék két HUAWEI X-True OLED-kijelzőt kínál, míg a strapabíróságot az IPX8 minősítés garantálja, így akár kétméteres mélységben is kibírja 30 percig. Nem ez azonban az egyetlen telefon, amit leleplezett a vállalat.

A közép-felső kategóriában indul a Nove 13, ami 6,7 hüvelykes, 120 hertzes frissítési gyakorisággal felvértezett kijelzővel rendelkezik, a fotózás terén pedig AI-alapú HDR-technológiát kínál. A Nova 13 nagy kapacitású, 5000 milliamperórás akkumulátorral érkezik, a 100 W-os HUAWEI SuperCharge Turbo technológia segítségével pedig mindössze 10 perc alatt eléri az 50 százalékos töltöttséget.

Utóbbinál sokkal izgalmasabb a gyártó legújabb zászlóshajó, vezeték nélküli fülhallgatója, amely a Huawei Sound márka első képviselője. A FreeBuds Pro 4 legnagyobb újításai közé tartozik a mesterséges intelligenciával támogatott zajszűrési technológia, amely akár 100 decibel mértékű háttérzajt is képes kiszűrni – ezzel elméletben piacvezető a vállalat, kérdéses persze, hogy a gyakorlatban mindez hogyan muzsikál majd. A vállalat termékkínálata egy másik, vezeték nélküli fülhallgatóval is bővült: a kedvezőbb árú FreeBuds SE 3 töltőtokkal akár 42 órás üzemidőt biztosít, 10 perc töltéssel pedig akár háromórányi zenehallgatás is elérhető.

Mélyen a zsebbe kell nyúlni

A Watch D2 fekete fluoroelasztomer szíjas verziójának ajánlott bruttó fogyasztói ára 164 990 forint lesz, a fehér bőrszíjas változaté pedig 179 990 forint. A Mate X6-ért 899 990 forintot kér el a Huawei, míg a Nova 13-ért 209 990 forintot kell fizetnünk. A FreeBudsok esetében ugyancsak vastagon fogott a ceruza. A FreeBuds Pro 4 ajánlott fogyasztói ára 94 990 forint, a FreeBuds SE 3 azonban már jóval kedvezőbb, 24 990 forintos áron is beszerezhető lesz.