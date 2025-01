A kínai technológiai óriás, az Alibaba bejelentette legújabb mesterségesintelligencia-modelljét, a Qwen2.5-Max-ot, amely állításuk szerint felülmúlja az OpenAI, a Meta és a DeepSeek hasonló rendszereit is.

Ahogy arról az Index is beszámolt, hétfőn meredek zuhanásba kezdett néhány piacvezető amerikai technológiai részvényeinek árfolyama, miután a kínai DeepSeek nevű cég bejelentette: a versenytársakhoz képest sokkal olcsóbban fejlesztett ki egy mesterségesintelligencia-modellt.

A tőzsdei helyzetről megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki nem tart a kínaiak sikerétől, azonban szerinte a DeepSeek megjelenése „ébresztő” kell hogy legyen a Szilícium-völgynek.

Most azonban úgy tűnik, hogy a DeepSeek körüli felhajtás már véget is érhet, az ugyancsak kínai Alibaba ugyanis azt állítja, hogy a Qwen2.5-Max nevezetű modelljük – amely részben szintén nyílt forráskódú –, még DeepSeeknél is lenyűgözőbb eredményeket produkál. Több rivális modellnél jobban teljesített a vállalat által végzett különféle tesztekben – írja a LiveScience.

Az olyan referenciaértékű tesztekben, mint az Arena-Hard, a LiveBench, a LiveCodeBench, a GPQA-Diamond és az MMLU-Pro, a Qwen2.5-Max egy szinten van a Claude-3.5-Sonnet modellel, és szinte teljes mértékben felülmúlja a GPT-4o-t, a DeepSeek-V3-at és a Llama-3.1-405B-t

– írta az Alibaba egy január 28-i, WeChat-en közzétett közleményében.

A DeepSeek bejelentése után a vállalat AI-chatbotja rekordidő alatt megelőzte a ChatGPT-t, és az Egyesült Államok Apple App Store-jának aktuálisan legtöbbet letöltött ingyenes alkalmazásává vált. A DeepSeek sikere azonban nem csak az Egyesült Államokban kavarta fel az állóvizet: a vállalat éles versenyt váltott ki Kína vezető AI-vállalatai között is.

Többek között emiatt frissítette saját Doubao nevű modelljét a TikTok anyavállalata, a ByteDance, és valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy az Alibaba bejelentette saját új modelljét.

