Több mint 1600 földmozgást regisztráltak tavaly a Kárpát-medencében

A Szeizmológiai Obszervatórium szerint tavaly több mint 1600 földmozgatást regisztráltak a Kárpát-medencében. Magyarországon a lakosság hét földrengést érzékelt 2024-ben, s ezek közül három az ország területén pattant ki. Két ideiglenes állomást is át kellett telepíteni új helyszínre.

Tavaly 1611 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma – írja az MTI.

A Magyar Nemzeti Szeizmológiai Bulletinben – amelyet az obszervatórium a Facebook-oldalán is közzétett – azt írták, 2024-ben is működtették a korábbi évek során telepített 15 állandó és 32 ideiglenes állomásukat. Az év során két ideiglenes állomást kellett áttelepíteni közeli új helyszínre, az állandó állomások egyike, Csókakő megszűnt decemberben, helyette egy új állomás kezdett működni szintén a Vértes területén, Csákberényben.



Az elmúlt év szeizmikus eseményeiről készített összefoglalóban azt írták, 2024-ben 1611 helyi szeizmikus eseményt azonosítottak az északi szélesség 45,5-49,0 fok és a keleti hosszúság 16,0-23,0 fok által határolt területen. Ezek közül 327 földrengés, 1334 pedig robbantás volt.



Közölték azt is, hogy Magyarországon a lakosság hét földrengést érzékelt az év során, ezek közül három az ország területén pattant ki. A lakosság által érzékelt magyarországi földrengés volt január 28-án a Somogy vármegyei Zamárdiban, ez egy 2,3 magnitúdójú rengés volt, július 16-án a szintén Somogy vármegyei Ságváron volt egy 2,3-as magnitúdójú és szeptember 6-án a Fejér vármegyei Nagyvelegnél egy 2,2-es rengés.



Ezeken túl még négy, Magyarország határain túl keletkezett földrengést érzékelt a lakosság: a február 1-jén Ausztriában (4,4 magnitúdó), a március 14-én Bosznia-Hercegovinában (5,9), az augusztus 10-én Romániában (4,5) és augusztus 13-án Horvátországban (4,6) keletkezett rengést.