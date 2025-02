A NASA OSIRIS-REx űrszondája, a Bennu aszteroidáról származó kőzetet szállított a Földre, melynek vizsgálatakor az élethez elengedhetetlen molekulákat, többek közt a sós víz előzményeit mutattak ki – olvasható a NASA közleményében.

Az eredmények arra utalnak, hogy az élet kialakulásához szükséges feltételek széles körben elterjedtek voltak a korai Naprendszerben, ami növeli más bolygók vagy holdak élhetőségét.

„Az aszteroidák időkapszulát nyújtanak szülőbolygónk történetébe, és a Bennu mintái kulcsfontosságúak annak megértésében, hogy milyen összetevők léteztek Naprendszerünkben, mielőtt a Földön elkezdődött az élet” − mondta Nicky Fox, a NASA Tudományos Missziói Igazgatóságának társadminisztrátora.

A Nature Astronomy című tanulmányban részletesen bemutatott felfedezések között a legmeggyőzőbbek közé tartoztak az aminosavak, amelyeket a földi élet a fehérjék előállításához használ. A tudósok azt is leírták, hogy a Bennu-mintákban kivételesen nagy mennyiségű ammónia található. Ez azért fontos, mert a szintén kimutatott formaldehiddel reagálva, összetett molekulákat, például aminosavakat képezhet. Amikor az aminosavak hosszú láncokká kapcsolódnak össze, fehérjéket alkotnak, amelyek majdnem minden biológiai funkciót működtetnek.

Ezen felül a kalcittól a szilvinig, 11 olyan ásvány nyomát azonosították a kőzetekben, melyek az oldott sókat tartalmazó víz hosszú időn át történő elpárolgásakor keletkeznek, és szilárd kristályok formájában hagyják maguk után a sókat.

Bár a kutatók korábban már több párologtatót is kimutattak a Föld felszínére hulló meteoritokban, még soha nem láttak ilyen teljes készletet. Noha az eredmények várakozáson felüliek, a válaszok mellett továbbra is rengeteg a kérdés. Sok aminosav két tükörképes változatban is létrejöhet, mint egy pár bal és jobb kéz. A földi élet szinte kizárólag a balkezes változatot termeli, de a Bennu-minták mindkettőből egyforma arányban tartalmaznak.

Ez azt jelenti, hogy a korai Földön az aminosavak is egyenlő keverékben indulhattak el. Az, hogy az élet miért „fordult balra” a jobb helyett, továbbra is rejtély.

Az OSIRIS-REx adatai jelentős ecsetvonásokkal egészítik ki a Naprendszerről alkotott képet, amely hemzseg az élet lehetőségétől. Hogy miért csak a Földön látunk eddig életet, és miért nem máshol, ez az igazán izgalmas kérdés

− mondta Jason Dworkin, a NASA Goddard OSIRIS-REx projektjének kutatója és a Nature Astronomy című tanulmány társszerzője

Az OSIRIS-REx a NASA New Frontiers Programjának harmadik küldetése, amelyet az ügynökség washingtoni Tudományos Misszió Igazgatósága számára az alabamai Huntsville-ben található Marshall Űrrepülési Központ irányít.