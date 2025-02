Nagy izgalmat váltott ki az interneten a Mars Global Surveyor egy régi fotója, amelyen meglepően szabályosnak tűnő, négyzet alakú tereptárgy látható a vörös bolygó felszínén. A Reddit internetes fóruma által kiemelt képre a világ legnépszerűbb podcastere, Joe Rogan is reagált, amire Elon Musk X-bejegyzésben jelezte:

Küldjünk űrhajósokat a Marsra, hogy felderítsék!

A képen látható négyzet szabályos alakja sokak szerint emberihez hasonló civilizáció keze nyoma lehet. A képződmény egy kisebb kráter belsejében található.

A vírusként terjedő kép egyébként közel negyed évszázada készült. A felvételt a Mars Orbiter Camera (MOC) készítette, amely a Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) nevű eszközzel együtt fotós és lézeres magassági adatokból építette a bolygó térképét, a NASA robotszondája, a Mars Globar Surveyor fedélzetén.

Fotó: NASA / University of Arizona A Mars Global Surveyor 2001. novemberi fotójának részlete

A Mars Global Surveyor küldetése 1996 novemberében indult, és az eredetileg tervezett befejezés után hat évvel, 2007 áprilisában szakadt meg vele a kapcsolat (előreláthatóan valamikor 2050-ben csapódik majd a Mars felszínébe). A szóban forgó fotó 2001 novemberében készült.

Kapcsoljuk Egyiptomot

Az internetezők azonnal beletették a szükséges szellemi energiát, és megállapították, hogy az állítólagos építmény oldalai 235 méteresek, akárcsak a gízai nagy piramiséi, sőt oldalának dőlésszöge 51,5 fokos, ami szintén egyezik. Ezzel annyi a probléma, hogy enyhe trollszag lengi körül: egyszerű szemrevételezés alapján megállapítható, hogy a marsi fotón nem piramis látható, így az említett dőlésszög is lényegében képzelt dolog. Ami ennél is fontosabb: az eredeti fotó egy 60-szor 3 kilométeres függőleges csík. A lap fogyaszthatósága kedvéért az ebből kivágott részlet a magasságot nem, de az eredeti nézet 3 kilométeres szélességét megtartja. Ez alapján a potenciális építmény a nagy piramis méretének inkább többszöröse, oldalai inkább két kilométeresek lehetnek.

Attól, hogy nagyobb, akár még földönkívülisebb is lehetne, de azért van arra is esély, hogy civilizáció nélkül keletkezett, természetes képződmény. Ez utóbbira utalhatnak a 2006 óta aktív Mars Reconnaissance Orbiter nagy felbontású fedélzeti kamerája, a HiRISE 2018-as fotói. Ezek kicsit más szögből mutatják ugyanazt a területet, a vélt falak már nem merőlegesek, és rombuszként már inkább szomszédos sziklaszirtek valamivel szétesőbb és véletlenebb képét mutatják.

Nem ez lenne az első eset, hogy olyat látunk a Marson, ami nincs ott. Széles körben ismert klasszikus példa a Viking–1 által 1976-ban fotózott marsi arc. A két kilométeres domb arctalanságát maga a Mars Global Surveyor rögzítette 2001 áprilisában – még fél évvel azelőtt, hogy a jelenlegi felhajtást okozó képeit elkészítette volna. Az emberi agy beépített arcfelismerő rendszerének túlpörgése, vagyis a pareidolia esete volt az ugyanezen szonda által fotózott mosolygós piktogram, vagyis szmájli egy kráter belsejében. Ugyanez megtörtént a jelenleg is Marson guruló Perseverance roverrel, amely a Jezero-kráterben, a semmi közepén találkozott egy szobor arcára emlékeztető sziklával 2024 őszén. De e teljesség igénye nélkül az emberek találtak már elefántot, mackót, Mickey egeret, sőt Mahatma Gandhi-portrét is.

Mivel jelen ügyben nem arcról van szó, a pareidolia érmének van egy másik oldala is: az, hogy a természetben ugyan nem gyakoriak, de nem is teljesen lehetetlenek a párhuzamos és szögletes formák. Ilyenre példa az UNESCO világörökség részét képező Óriás útja, amely egy Észak-Írország partjainál fekvő, szabályos bazaltoszlopokból álló képződmény. Hasonlóan megtévesztő hatást kelthetnek a vulkanizmus és erózió közreműködéséből származó, lírai vonalvezetésű és szürreális tündérkémények is.

